Cevallos sobre viaje de Castillo a Cajamarca: No se modificó norma para beneficiarlo

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre el viaje que realizó el presidente de la República, Pedro Castillo a la región de Cajamarca en Navidad a fin de visitar a su familia, luego que el Ministerio de Salud dispusiera la modificación del decreto que regulaba las reuniones sociales y familiares en las fiestas de fin de año para evitar contagios de la COVID-19.

Tras ser consultado, Cevallos indicó en RPP que la norma de modificación se discutió antes de que el mandatario viajara a Cajamarca, es decir, no se trató de beneficiar al presidente con respecto a la reunión que sostendría con sus familiares durante la celebración de la Navidad.

“ Bueno, primero la norma se discutió antes de que el presidente Pedro Castillo viajara a Cajamarca. Para Navidad y Año Nuevo la familia quiere reunirse, pero que sean muy pocas personas. En tanto, el presidente ha cumplido porque no ha estado en bailes, solo con sus padres y luego regresará . El presidente ha cumplido, no ha vulnerado, porque no es que vecinos hayan llegado a visitar al presidente”, aclaró Cevallos en RPP.

Modificación del decreto

La interrogante a Cevallos responde a la modificación del artículo 4 del DS N° 179-2021-PCM que fue publicado en El Peruano, donde indica que el Ministerio de Salud (Minsa) establecía la prohibición de “todo tipo de reunión y evento social, sin incluir las que se realizan en los domicilios y visitas familiares”.

La medida coincidía con el viaje del presidente Pedro Castillo a Cajamarca, acompañado de su esposa, Lilia Paredes, sus dos hijos, Arnold y Alondra, y su personal de seguridad, a fin de pasar la Navidad con sus padres en la localidad de Puña, en el distrito Tacabamba, provincia Chota.

En esa línea, Castillo permanecería en su localidad de origen durante la Nochebuena del 24 y las fiestas navideñas del 25 de diciembre. Luego, retornaría a la capital antes del lunes 27 para continuar con sus labores.

La situación generó una serie de cuestionamientos al Ministerio de Salud que fueron aclaradas por el ministro Hernando Cevallos este domingo en RPP.