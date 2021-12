Pedro Castillo EN VIVO: presidente de la república pasó Navidad en Cajamarca

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República el 28 de julio del 2021. No obstante, desde aquel día ha enfrentado más de un cuestionamiento por su presunta falta de idoneidad para gobernar y por otras razones. De hecho, el último 7 de diciembre, lidió con un intento de vacancia promovido por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País. Sin embargo, esta no prosperó en el Congreso. Por otro lado, se conoció que el jefe de Estado mantuvo reuniones con la empresaria Karelim López en un domicilio de Breña, a quien se le acusa actualmente por el presunto delito de tráfico de influencias.

El último 22 de diciembre el jefe de Estado declaró en la ceremonia de graduación de oficiales de la Policía que su trayectoria al mando del país es limpia y no podrá ser manchada ante las acusaciones por presuntas irregularidades con relación a la licitación por US$ 74 millones que ganó la empresa Petroperú. “Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él”, manifestó el presidente.

En esa línea, el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas Palacios, señaló que tomará acciones legales para solicitar que la investigación contra el presidente de la República por el caso Petroperú sea asumida por otro fiscal que sea “objetivo’'. Esto se da tras conocerse que la fiscal provincial, Norah Córdova, que tiene a su cargo el caso por medio de sus redes sociales, calificó a Castillo como terrorista y corrupto cuando era candidato presidencial. Asimismo, estuvo a favor de la candidatura de Keiko Fujimori y apoyó las denuncias de fraude.

El 24 de diciembre, a pocas horas de la Navidad, la magistrada reconoció que realizó dichas publicaciones. Sin embargo, la representante del Ministerio Público indicó que la difusión de los mensajes se efectuó en el mes de junio cuando Castillo no asumía el cargo de Jefe de Estado. Pese a aceptar lo que hizo, ella manifestó, en diálogo con una emisora local, que no se apartará del caso de Petroperú.

A nivel nacional, el Gobierno ha presentado diferentes restricciones por las fechas del 24 y 25 de noviembre. Entre ellas están la reducción de los aforos en los distintos establecimientos comerciales del país del 80% al 60% para las fiestas de Navidad. Asimismo, la inmovilización social obligatoria empezará desde la 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día 25 de diciembre.

Estas medidas se toman para frenar el aumento de los casos de la variante omicrón en el país. En tanto, luego de conocerse que Ecuador determinó la vacunación obligatoria ante el avance de la nueva cepa de la COVID-19, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo que esta medida todavía no se ha planteado. Resaltó que si la situación epidemiológica por el coronavirus se agrava en el país, estaría planteándose tomar esa disposición. “Por supuesto, si la situación se agrava desde el punto de vista epidemiológico sanitario, se tendrán que tomar otras medidas. Por ahora no está planteado declarar la vacunación como obligatoria en nuestro país”, explicó a Canal N el 24 de diciembre.