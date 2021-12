Pedro Castillo EN VIVO: mandatario pasará Navidad en Cajamarca

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República el 28 de julio del 2021. No obstante, a pocos meses de iniciar su mandato, lidió con un intento de vacancia promovido por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País. Sin embargo, esta no prosperó en el congreso. Por otro lado, se conoció que el jefe de Estado mantuvo reuniones con la empresaria Karelim López en un domicilio de Breña, a quien se le acusa actualmente por el presunto delito de tráfico de influencias.

Asimismo, el último 22 de diciembre el jefe de Estado declaró en la ceremonia de graduación de oficiales de la Policía que su trayectoria al mando del país es limpia y no podrá ser manchada ante las presuntas acusaciones de irregularidades con relación a la licitación por $74 millones que ganó la empresa Petroperú. “Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él”, manifestó el presidente.

En Vivo: Pedro Castillo 08:59 Amplían plazo para implementar de facturación electrónica Amplían hasta el 30 de junio de 2022 la vigencia del decreto que establece medidas para la puesta a disposición del adquirente del bien o usuario del servicio y de la Sunat de la factura y recibo por honorarios electrónicos. 08:40 Gobierno aceptó renuncia de ministro de Educación Mediante la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 178-2021-PCM, el Gobierno de Pedro Castillo aceptó la renuncia de Carlos Gallardo, ministro de Educación. El documento lleva la firma del mandatario y de la premier, Mirtha Vásquez. La decisión del Ejecutivo llega tres días después de la censura a Gallardo, por parte del Congreso, tras los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú.

En esa línea, el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas Palacios, señaló que tomará acciones legales para solicitar que la investigación contra el presidente de la República por el caso Petroperú sea asumida por otro fiscal que sea “objetivo’'. Esto se da tras conocerse que la fiscal provincial, Norah Córdova, que tiene a su cargo el caso por medio de sus redes sociales calificó a Castillo como terrorista y corrupto cuando era candidato presidencial, así mismo, estuvo a favor de la candidatura de Keiko Fujimori y apoyó las denuncias de fraude.

“Nosotros solicitamos que se investigue y estamos dispuestos a entregar toda la información y continuar con el proceso, pero que venga una persona que no califique al presidente con el adjetivo de (terrorista y corrupto). Pedimos una persona que sea objetiva, no una persona que ya ha dicho que el presidente es un terrorista”, dijo Pachas a Canal N.

A nivel nacional, el Gobierno ha presentado diferentes restricciones por las fechas del 24 y 25 de noviembre. Entre ellas están la reducción de los aforos en los distintos establecimientos comerciales del país del 80% al 60% para las fiestas de Navidad. Asimismo, la inmovilización social obligatoria empezará desde la 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente.