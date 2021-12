Pedro Castillo EN VIVO: Congreso aprobó censurar al ministro de Educación Carlos Gallardo

Pedro Castillo Terrones asumió la presidencia de la República el 28 de julio del 2021. No obstante, antes de tomar el poder, el mandatario había recibido cuestionamientos por su presunta incapacidad de gobernar, además de sus posibles vínculos con el Movadef y hasta la organización Sendero Luminoso. Asimismo, algunos reportes periodísticos dieron cuenta que el jefe de Estado sostuvo reuniones con la empresaria Karelim López en su domicilio y no en Palacio de Gobierno. Por ello, tuvo que lidiar con un intento de vacancia que promovió la legisladora Patricia Chirinos, sin embargo, la moción no fue admitida a debate el último 7 de diciembre.

Ahora, el líder de la nación vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ya que el último domingo 19 de diciembre, un reportaje periodístico de Panorama reveló que el mandatario se reunió con Samir Abudayeh, empresario comercializador de biodiésel, quien unos días después de aquel encuentro ganó una licitación con Petroperú por US$ 74 millones. Sumado a ello, Castillo Terrones acaba de perder a un miembro de su gabinete luego de que el Congreso aprobó censurar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú.

En el plano económico, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), informó que se elevó la proyección de crecimiento de la inversión privada para este año, la cual pasó de 24,5% (en el reporte de setiembre) a 36% en términos reales. Asimismo, la inversión en el sector minero pasaría de 18% a 22,8%, mientras que la no minera, de 25,5% a 37,9%. Sin embargo, Velarde anunció que el BCRP mantiene para 2022 una proyección de crecimiento de 0% para la inversión privada.

Por otro lado, el martes 21 de diciembre, los representantes de las comunidades de Chumbivilcas llegaron al Cusco para participar de la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El encuentro busca reiniciar las negociaciones en torno al conflicto que mantiene bloqueado el Corredor Minero del Sur y que obligó la suspensión de operaciones de Minera Las Bambas desde el último 18 de diciembre. Bajo ese contexto, el precio del dólar cerró al alza y se ubicó en S/ 4,0550 en las operaciones del martes, según reportó el BCRP.

A nivel sanitario, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que no habrá VacunaFest por dos semanas consecutivas, de esta forma la jornada de 36 horas continuas se suspenderá este 25 y 26 de diciembre y el 1 y 2 de enero por fiestas de fin de año. En esa línea, la entidad anunció que no habrá un cierre de playas en Perú. Si bien existe una alerta por la variante ómicron, el titular del sector no lo consideró dentro de las nuevas medidas para prevenir contagios de coronavirus. Con respecto a la nueva cepa de la COVID-19 en el Perú, el ministro Cevallos señaló que ya no es necesario acudir al centro de vacunación en la fecha que lo indica el padrón para ser inoculado, ya que “la vacunación es abierta”.