Pedro Castillo EN VIVO: Congreso no admite a debate moción de vacancia presidencial

El pedido para destituir al República, Pedro Castillo, no prosperó. El Pleno de Congreso, por mayoría, decidió no admitir a debate la moción de vacancia presidencial en contra el mandatario. La votación quedó con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones, por lo que el mandatario o su abogado no deberán asistir al Parlamento a defenderse de las acusaciones contra su probidad.

Con respecto al ámbito económico, a través de la publicación del reporte de precios de referencia internacional de combustibles derivados del petróleo, Osinergmin reportó una baja de entre 4,65% y 6,81% por galón en el costo de los gasoholes y gasolinas. En tanto, en el caso del diésel y residuales, estos bajaron hasta en 6,81% y 5,43% por galón, respectivamente. Por otro lado, a diferencia del lunes 6 de diciembre, día en el que el dólar terminó en un precio de S/ 4,086, este martes 7 de diciembre, el billete verde cerró su cotización en S/ 4,080, de acuerdo a información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En temas sociales, el gerente de la Red Asistencial de Piura, Enrique Cruz Vílchez, informó que más del 50% de las camas UCI son ocupadas por pacientes adultos que no lograron vacunarse con una o ambas dosis. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dio a conocer que el grupo cuatro de beneficiarios del Bono Yanapay está conformado por más de 3.1 millones de personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica. En este grupo se encuentran las personas que no tienen cuenta bancaria o celular a su nombre.