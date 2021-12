Pedro Castillo EN VIVO: la oposición tendría los 52 votos para citar al presidente al Pleno

La oposición aún no anexa la denuncia a Pedro Castillo por las reuniones en Breña, tampoco ha agregado el tema de los US$ 20 mil encontrados en el despacho de Pacheco. El único documento, ingresado el 30 de noviembre como un anexo más al pedido de destitución, es una carta del representante de las personas con epilepsia del Perú, Raúl Mendoza, quien señala que otro argumento más para revocar al mandatario es que no ha promulgado una ley en favor de los ciudadanos con este diagnóstico

Cabe resaltar que los vacadores ya consiguieron los 52 votos para admitir el pedido de destitución.