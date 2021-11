Pedro Castillo a bancadas que apoyan vacancia: “A mí nadie me pagó la campaña”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció tras la presentación de la moción de vacancia presidencial respaldada por 28 congresistas de oposición por una supuesta incapacidad moral. Durante la ceremonia de clausura de la Cumbre Municipal del Bicentenario 2021 realizada en el distrito Ate, el mandatario afirmó que “ nadie le pagó la campaña ” en alusión a los partidos que cuestionan su plan de Gobierno.

El jefe de Estado mencionó que existen grupos de poderes que en la actualidad pretenden desestabilizar al país. Aseguró que esa oposición que ahora crea el desorden y desea tener el poder, tiene cuentas pendientes con la justicia.

“Lo que no pudieron hacer en 200 años, este señor lo va a hacer. A mí nadie me pagó la campaña. Yo tengo autoridad moral para decir que el presupuesto que le corresponde al pueblo tiene que ser para el pueblo (…) Vamos a luchar para salir de esta crisis económica; he venido aquí para cerrar las brechas”, expuso Pedro Castillo.

El jefe de Estado remarcó, además, que los cuestionamientos en su Gobierno obedecen a que “ no toleran que un agricultor haya llegado a la presidencia ” por elección democrática del país.

“ No toleran que un agricultor haya llegado a la presidencia de la República ; el pueblo peruano ha elegido democráticamente a un Gobierno y quieren que centremos nuestros esfuerzos en la lucha contra la pandemia, una lucha contra la economía, contra la seguridad”, apuntó.

Pedro Castillo a los alcaldes del país: “Unamos esfuerzos”

En otro momento, el mandatario se dirigió a los alcaldes del país para solicitarles la unión de esfuerzos en las necesidades básicas de la población, específicamente por las que se encuentran en zonas olvidadas.

“A los alcaldes les digo que hay que luchar por salir adelante. Preocuparnos por la población que necesita de nosotros, sus necesidades básicas en agua, luz y desagüe. La población que nos eligió espera que trabajemos los proyectos para su bienestar”, refirió Castillo Terrones.