Pedro Castillo EN VIVO: Ministro Aníbal Torres pone en debate indulto humanitario a Alberto Fujimori

En diálogo con una radio Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torresseñaló que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, evalúa una disposición para limitar ciertas actividades a los “no vacunados”, en el sentido de la denominada “muerte civil”.

“A nadie se le puede obligar a vacunarse si no quiere hacerlo, pero si no quieren vacunarse y no se vacunan, tampoco tienen derecho a poner en peligro a las demás personas”, explicó Torres.

Ante esto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos pidió a todos los peruanos que se vacunen. “No solo en protección de ustedes, sino por sus familias, hijos, padres y semejantes. Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, señaló. Foto: Foto: Minsa Twitter