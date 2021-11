Pedro Castillo EN VIVO: renunció el ministro de Defensa Walter Ayala y cae aprobación del Gobierno

El ahora exministro del Interior, Walter Ayala, aseguró que deja el cargo con la conciencia tranquila. Explicó que lo hizo porque vio que la oposición iba por el presidente Pedro Castillo.

"Lo que me lleva a renunciar es que el día martes me quieren interpelar, o sea me quieren censurar. Yo tengo la conciencia limpia y si renuncio, no es que tenga miedo, sino que, lamentablemente, están yendo por el presidente. Han hablado de infracción constituciona, de vacancias", señaló Ayala. Foto: PCM