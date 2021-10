Pedro Castillo EN VIVO: Congreso aprobó viaje de mandatario a Bolivia

El presidente del Perú, Pedro Castillo, es un docente nacido en Cajamarca que asumió el mando del Gobierno el 28 de julio de 2021. Tras la renuncia de Guido Bellido , el mandatario peruano comformó un nuevo gabinete para el Ejecutivo, el cual es liderado por Mirtha Vásquez.

Tras la designación de la ex presidenta del Congreso como titular de la PCM, el tipo de cambio registró una caída bajo los 4 puntos. En esa línea, el precio del dólar cerró el jueves 21 de en 3,952 soles, cifra superior a la apertura que se situó en 3,935 nuevos soles, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Esta cotización se registra tras una fuerte intervención por parte del BCRP, que salió a vender US$ 1 millón para atenuar la volatilidad de la divisa.

En tanto, con respecto a la eventual renuncia de Mario Carhuapoma como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), el mismo funcionario indicó que no maneja información con respecto al tema. “Con respecto, saludo la designación y el proceso de transferencia de Betssy Chávez. Mientras tanto no he tenido ninguna comunicación oficial, más bien, el día de mañana (22 de octubre) me reuniré personalmente con ella. Mal haría en tener una información que no sea oficial”, dijo.

Últimas noticias de Pedro Castillo hoy viernes 22 de octubre del 2021