Castillo sobre reforma agraria: A mi padre le servía para pagar al hacendado de la chacra y de la casa

El presidente de la República, Pedro Castillo, manifestó que un terrateniente recibía una fracción de la cosecha de su padre cuando vivía junto a sus hermanos en Cajamarca. Esto, durante el lanzamiento de la segunda reforma agraria que se realizó en Sacsayhuamán en la ciudad del Cusco y que contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y de los integrantes del gabinete.

“Vi a mi padre, que me enseñó a valorar la lampa, el arado, el yugo, (…) como parte de ese esfuerzo. No llegaba todo a la olla, no llegaba todo a su bolsillo. Parte de eso servía para ir a pagar al hacendado de la chacra y de la casa donde vivíamos ”, declaró en un evento realizado este domingo 3 de octubre.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan como referencia a la primera reforma agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, tres años antes del nacimiento del actual mandatario.

Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno es totalmente “respetuoso” frente a los derechos del pueblo, “pero no los derechos en la poesía, sino los derechos de esa mujer campesina, de ese hombre como mi padre”, aclaró con la intención de identificarse como parte de un proceso que dejó huella en la historia nacional. Asimismo, reiteró la intención de luchar para que el agro goce de una plena soberanía. “Una soberanía alimentaria, una tarea tan pendiente, tan esperada en nuestra patria. La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural, engarzado en una lucha larga también por los pueblos” , manifestó.

Sin confiscaciones

El dirigente señaló que este lineamiento no busca vulnerar los derechos de los dueños: “Quiero dejar muy en claro que esta segunda reforma agraria y que este clamor del pueblo no busca expropiar tierras ni afectar los derechos de propiedad de nadie. (...) Planteamos más bien cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se imponga al servicio de nuestros agricultores, familiares relegados durante décadas” .

Se trata, según dijo, de una lucha que busca la igualdad y la justicia para acabar con la explotación sobre la que se sostiene el sector agrario. “Los patrones y los hacendados ya no comerán de la pobreza de nuestros hermanos campesinos”, mencionó en su discurso. “Nuestros hermanos del campo no están pidiendo dádivas, no están pidiendo regalos, están pidiendo lo justo. Más y mejores políticas públicas”, añadió.

Políticas de Estado

Desde Sacsayhuamán, Pedro Castillo dictaminó la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, conformado por los ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo social, que impulse las políticas públicas a través de un diseño estratégico. Contará, asimismo, con la participación de los representantes de los gobiernos regionales y locales.

Además, anunció la existencia de un conjunto de medidas puntuales de apoyo directo para los agricultores, quienes hoy atraviesan una severa crisis a causa de la pandemia, una problemática que ha encarecido el costo de sus insumos de producción.

En ese sentido, Castillo informó que en las próximas semanas se realizarán ajustes a la franja de los precios, con la finalidad de proteger a la producción nacional. Formulará, además, un programa de apoyo directo para la compra de fertilizantes de los pequeños agricultores. “Por eso hemos iniciado los estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes en base de fosfatos en Bayóvar que tenemos en Piura. En mi gobierno tendremos una planta de fertilizantes, incluso pasaremos hacer exportadores de fertilizantes fosfatos en la región” .

El evento pertenece al marco de las políticas públicas gubernamentales en favor de los agricultores.