El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, llegó a Washington D.C., capital de Estados Unidos, la tarde de este domingo 19 de setiembre. Tras arribar al país norteamericano, el mandatario sostuvo una reunión con, al menos, diez representantes de empresas estadounidenses que tienen presencia en el Perú. El encuentro se llevó a cabo en el hotel The Jefferson.

En la reunión, informó TV Perú Noticias, estuvieron los representantes de Pfizer, de Microsoft, Inkia Energy, Newmont y miembros de la Cámara de Comercio Americana (AmCham Perú), entre otros. Además, el jefe de Estado estuvo acompañado de los ministros Óscar Maúrtua (Relaciones Exteriores), Pedro Francke (Economía y Finanzas), Hernando Cevallos (Salud) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).

El medio televisivo accedió a momentos del encuentro entre el mandatario y los empresarios. En uno de ellos, Castillo Terrones habló sobre su hogar: “En mi comunidad, trabajo, hago mi turno de ronda, ahí me he desarrollado. Y cuando el alcalde del distrito no puede resolver los problemas de las comunidades, tenemos que incluirlo para que forme parte de la comisión para ir a la provincia. Y sigue igual, sigue la impotencia con el mismo alcalde provincial”.

“Nosotros, como maestros, conocemos, soñamos y vivimos por la necesidad de la población, por los niños, por las madres de familia”, agregó el mandatario en otro momento de la reunión. Y luego contó que hay personas en su pueblo que no saben “qué cosa es abrir un caño de agua, no existe agua potable y (así, como) en esas condiciones de la comunidad donde vivo, está el mayor porcentaje de la población en el país”. Por último, según las imágenes del canal del Estado, Castillo señaló que no se ha equilibrado el desarrollo en el país.

En Estados Unidos, Pedro Castillo sostuvo una reunión con empresarios que tienen presencia en Perú. Foto: Presidencia

Actividades de Castillo en Estados Unidos

El jefe de Estado, Pedro Castillo, continuará su agenda este lunes 20 de setiembre en la sesión del Consejo Permanente de la OEA (Organización de los Estados Americanos), en la que dará un discurso. También sostendrá un encuentro de trabajo con el secretario general de dicha organización, Luis Almagro.

Asimismo, se tiene previsto una serie de reuniones: con la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne; con el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass; y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva. En tanto, el martes 21, en Nueva York, tendrá una intervención en el Debate General de Alto Nivel de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas.