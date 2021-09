Pedro Castillo: el 42% aprueba gestión del presidente de la República, según Datum

Una nueva encuesta sobre la aprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, ha sido publicada. Esta vez, llega de la mano de Datum, y según sus resultados, el 42% de personas aprueba su gestión como jefe de Estado , lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales, pues en el sondeo de agosto el profesor cajamarquino tenía 39% de respaldo popular. El mandatario ocupa el cargo desde el 28 de julio (poco más de un mes y dos semanas).

Sin embargo, la desaprobación del Ejecutivo ha aumentado más con respecto al mes anterior. En agosto, el 41% de personas consultadas no respaldaba al Gobierno de Castillo Terrones, y para setiembre, la cifra ha tenido un amento de cinco unidades porcentuales; es decir, un 46% de personas rechaza la gestión presidencial.

Además, el sondeo, realizado para el Grupo El Comercio, revela que un 36% considera que el Perú está yendo por un rumbo correcto, mientras que el 53% sostiene que el país va por un camino equivocado. En tanto, un 47% señala que Vladimir Cerrón es quien realmente dirige el Gobierno; la misma cifra indica que quien manda es Pedro Castillo. Por último, el 51% de ciudadanos desaprueba la gestión de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y solo un 24% lo aprueba.

Pedro Castillo, presidente del Perú. Foto: La República / Cesar Fajardo

Ministros con vínculos con el terrorismo

La encuesta de Datum también consultó a los ciudadanos si creen que en el actual gabinete ministerial hay ministros con vínculos con el terrorismo. El 63% contestó que sí hay, mientras que el 19% respondió que no. El 18% no sabe o no opina.

Dentro del gabinete, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, es cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo y con Sendero Luminoso. Será interpelado por el Congreso de la República para que responda sobre estos temas. Además, el primer ministro Guido Bellido está siendo investigado por apología al terrorismo.

El estudio fue realizado —informó Datum— entre el domingo 12 y lunes 13 de setiembre y se hicieron las preguntas a 1.202 ciudadanos. El margen de error, según la ficha técnica, es de 2,8%, arriba y abajo. Tiene un nivel de confianza de 95%.