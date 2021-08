El congresista de la bancada de Perú Libre Edgar Tello anunció que se ha iniciado la inscripción del Partido Político Magisterial y Popular (PPMP), una agrupación conformada por docentes y cercana al presidente de la República, Pedro Castillo.

“Ha informado la profesora Mery Coila que, por acuerdo de un congreso nacional, han constituido la inscripción del Partido Político Magisterial y Popular ”, señaló el parlamentario Tello en diálogo con RPP.

El objetivo, añadió, será “ fortalecer la gobernabilidad junto con Perú Libre para sacar adelante la gestión y los cambios que el Perú necesita”. Destacó que no se trata de un alejamiento del jefe de Estado con la agrupación liderada por Vladimir Cerrón.

En el evento, la docente Coila también indicó que el Jurado Nacional de Elecciones ya les ha entregado la ficha de afiliación del PPMP, de acuerdo a un video difundido por Sudaca. “Este partido político no nace para dimitir, sino nace para fortalecer y construir la organización magisterial. Y desde este espacio político partidario poder construir alianzas”, dijo.

Edgar Tello dio estas declaraciones luego de participar en el foro denominado “El papel de las organizaciones populares en los cambios políticos, económicos y sociales en América Latina”, en el que también estuvo presente el exmandatario de Bolivia Evo Morales.

No patearán el tablero

El legislador Fernando Herrera Mamani, uno de los 21 docentes de la bancada de Perú Libre, aseguró en diálogo con La República que “nosotros no vamos a patear el tablero, como lo han hecho en Renovación Popular”, con lo que descartó una división dentro del grupo parlamentario.

“Nosotros nos mantendremos, tenemos una madurez política gracias a la lucha sindical que hemos desarrollado más de 20 años. No vemos el árbol, sino el bosque. No vemos intereses particulares, sino del pueblo, que ha votado por nosotros, no por los grandes empresarios ni las transnacionales. Con esa responsabilidad no vamos a permitir la desunión. Descarto toda separación”, aseguró.

