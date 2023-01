Jueza sentencia a Milagros Leiva por difamación agravada

La periodista y conductora de televisión Milagros Leiva fue encontrada culpable de difamar de manera agravante a la exministra de la mujer, Anahí Durand por vincularla sin justificación al terrorismo, en un programa difundido en Willax TV en mayo del 2021.

Por lo cual el juzgado penal de la Corte Superior de Lima decidió imponerle un año de reglas de conducta, con reserva del fallo condenatorio a pena de prisión. Si Leiva incumple las reglas de conducta, la jueza le dictaría una pena de prisión.

Además, le impuso el pago de una reparación civil de 20 mil soles, que deberá cubrir de forma solidaria con Willax TV.

La defensa de la periodista apeló el veredicto para que sea revisada por una Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima. El abogado Julio Arbizu, a nombre de Anahí Durand, se reservó apelar para evaluar con más detalle la decisión.

“La práctica del ‘terruqueo’ no solo es absolutamente difamatoria, sino que es unas las conductas más perniciosas y contrarias a la democracia. Que sirva esta sentencia para dejar sentado un claro precedente”, declaró Arbizu.

Por su parte, Durand declaró a nuestro diario: “Esta denuncia yo la interpongo en mayo de 2021, en el contexto de la segunda vuelta electoral, justo el día en el que el presidente Castillo presenta su equipo técnico y me presenta como parte del equipo técnico. Milagros Leiva sale en su programa de Willax y saca un segmento de siete minutos donde dice: ‘Anahí Durand y sus vínculos con el terrorismo’. Es el programa que me dedica afirmando que tengo vínculos, lo cual es absolutamente falso”, precisó la exministra a La República.

Milagros Leiva y Willax deberán pagar una reparación civil de 20.000 soles a Anahí Durand. Foto: composición/La República

Decisión

La jueza a cargo de la sentencia explicó que hubo una clara y evidente intención de difamar y afectar la imagen pública y política de Anahí Durand, pues en ningún momento se presentaron evidencias o se justificaron los presuntos vínculos con el terrorismo.

“La querellada no estableció ni justificó lo que presentaba en el programa. Dolosamente, dice que puede leer unos documentos que se presentan, pero que no lo hará para no distraerse; sin embargo, en ningún momento establece un mínimo sustento de lo que aparece en el cintillo: los vinculos de Anahí Durand con el terrorismo”, indicó la magistrada.

Agrega que si bien Leiva no hace calificativos contra la víctima, sí presenta una serie de imágenes de terceras personas vinculadas al terrorismo, que llevan a establecer ese vínculo que en ningún momento se justifica.

Lo que presenta no justifica ni demuestra los supuestos vínculos con el terrorismo, ni siquiera critica a Durand, sino que presenta su imagen junto a otras personas, mientras que en pantalla se mantiene el rótulo de los vínculos con el terrorismo.

El juzgado subraya que en todos estos actos tiene responsabilidad la empresa que produce Willax TV.

La primer sentencia por “terruqueo”