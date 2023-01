Pedro Castillo en audiencia de cuestión previa: “¿Dónde están las pruebas de que quiero salir del país?”

Durante la audiencia de cuestión previa que interpuso ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el expresidente Pedro Castillo aseguró que “nunca” tuvo “ni siquiera la menor idea” de abandonar el país tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ello, pese a que ordenó a los efectivos de Seguridad del Estado que lo trasladaran a la embajada de México en Perú junto con la exprimera dama Lilia Paredes y sus hijos. Estos últimos accedieron al asilo político y actualmente se encuentran en el referido país centroamericano, bajo la protección del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Debo concluir diciéndole, señor juez, por qué tengo que fugar del país, por qué tendría que salir del país, dónde están las pruebas de que quiero salir, yo no he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, dijo Castillo Terrones al final de la audiencia.

En la referida diligencia, la defensa del exmandatario, el abogado Eduardo Pachas, cuestionó la legalidad de las resoluciones del Congreso que declararon la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo, la vacancia presidencial y el levantamiento de la prerrogativa del antejuicio político sin el procedimiento de acusación constitucional.

“No he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional”, alegó el exjefe de Estado desde el penal de Barbadillo.

IEP: 60% de la población cree que Castillo debería estar libre

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 60% de la ciudadanía considera que el expresidente Pedro Castillo no debería estar privado de su libertad en el penal de Barbadillo, centro penitenciario donde cumple prisión preventiva por 18 meses por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

En detalle, 41% de los encuestados cree que Castillo Terrones debería ser procesado bajo comparecencia con restricciones, mientras que el 18% sostiene que el exmandatario no debe ser restringido de alguna acción. El 1% estima que el exjefe de Estado no debe ser investigado.