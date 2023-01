Excandidata de Avanza País para Miraflores acusa a Alejandro Cavero de sabotearla: difunden audios

La excandidata de Avanza País para la alcaldía de Miraflores Alessandra Krause acusa al congresista Alejandro Cavero de haberla saboteado y de coordinar con el entonces postulante de Renovación Popular y actual burgomaestre del referido distrito limeño, Carlos Canales, para que un grupo de regidores de la lista de Krause renuncien y apoyen al bando rival.

Según un reportaje de El Foco, Cavero y su asesor parlamentario Jeuseph Mondoñedo buscaron convencer a los entonces candidatos a regidores de Avanza País César La Torre (teniente alcalde), Carmen de la Torre, Daniella Ravelo y Fabricio Torres de que se retiren de la contienda electoral. Con ese objetivo, habrían pactado una reunión con Canales para el jueves 8 de setiembre de 2022.

“En la reunión, Mondoñedo me comunicó que ‘el partido’ había tomado la decisión de retirar de la campaña electoral la candidatura de Krause, y que además buscaban formar una alianza con el candidato Carlos Canales de Renovación Popular, nuestro competidor”, declaró La Torre al referido portal web.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga renuncia a su sueldo como alcalde de Lima

Al día siguiente del encuentro, según el reportaje, Krause recibió la propuesta que le hizo llegar el actual alcalde de Miraflores a través del parlamentario de Avanza País: renunciar a su candidatura a cambio de un trabajo en la gestión de Canales.

“Le dije (a Cavero) que eso (renunciar) era de cobardes y que de ninguna manera iba a dar de baja mi candidatura por un puesto municipal”, afirmó la excandidata.

No obstante, Cavero no le comentó a Krause sobre el encuentro de sus candidatos a regidores con su rival de Renovación Popular. Se enteraría de ello el 10 de setiembre a través de su candidato a teniente alcalde, César La Torre. Ante ello, confrontó al legislador al día siguiente, en el hotel Pullman, en Miraflores.

La confrontación de Krause a Alejandro Cavero

“Canales ha llamado pidiendo efectivamente que hablemos contigo para que renuncies y para que te dé la gerencia. Eso es lo que dijo Canales, ¿ya? A raíz de eso le dije: ‘Hablemos con Alessandra’. Y me reuní contigo justamente el viernes para eso. Tú sabes perfectamente que estas cosas de las ofertas de las alianzas desde la oposición llegan”, confirmó Cavero a Krause.

No obstante, la candidata a la alcaldía de Miraflores cuestionaba por qué su asesor Jeuseph Mondoñedo coordinaba para que integrantes de la lista que lideraba se reúnan sin su conocimiento con el postulante rival.

“Jeuseph (Mondoñedo) puede hacer lo que le dé la gana. (…) Yo puedo hablar con quien me dé la gana porque yo soy congresista de la República y Jeuseph trabaja para mí, no para ti, no es tu regidor, él puede hablar con quien le dé la gana”, respondió intensamente Cavero.

Al decirle que lo que hizo fue “poco ético”, el congresista le advirtió que “mida sus palabras con mucho cuidado”: “Yo puedo decir lo que me da la gana”, insistió el legislador.

“Si yo creo que tú vas a perder las elecciones, ¿por qué no tengo el derecho de apoyar a quien me dé la gana?”, respondió Cavero a su correligionaria en otro audio difundido por El Foco.

Eso no sería todo. Según la grabación, la amistad entre Alejandro Cavero y Alessandra Krause acabaría ese día, por lo que el congresista le dio una última advertencia.

“Qué pena que nuestra amistad haya terminado de esta manera. Y yo espero sinceramente que en el futuro, cuando te refieras a mí, no andes por ahí diciendo que yo soy un traidor”, dijo alterado el legislador.