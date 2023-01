Keiko Fujimori pide permiso para viajar a España tras polémica de Oxford Union Society

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de su abogada Giulliana Loza, solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, permiso para viajar a España con el fin de participar en una serie de actividades académicas. El pedido tiene lugar luego de que el referido magistrado llamara la atención a la excandidata presidencial por no informar que la Oxford Union Society había cancelado su invitación y seguir con el trámite ante el Poder Judicial pese a ello.

Ahora, Fujimori Higuchi pide autorización judicial para estar fuera del país entre el domingo 22 y el viernes 27 de enero, a fin de cumplir con una invitación de la World Law Foundation en Madrid, donde será recibida por el presidente de dicha organización, Javier Cremades García.

La lideresa naranja debe notificar de su itinerario de viaje debido a comparecencia con restricciones que le impuso el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Oxford Union Society

En diciembre del 2022, Keiko Fujimori recibió un apercibimiento por parte del juez Víctor Zúñiga por no comunicar oportunamente a la Segunda Sala de Apelaciones que la Oxford Union Society declinó de la invitación que le cursó para dar una conferencia en Inglaterra y aun así pedir viajar a dicho país.

“Lo que sucede es que en octubre a la señora Fujimori le dicen: ‘Dado que no hemos recibido mayor información sobre su posible disponibilidad, lamentablemente no podemos seguir adelante con esta invitación para el curso de otoño debido a imperativos de planificación. Esperamos tener la oportunidad de recibirla como oradora invitada en una nueva fecha futura y le agradeceremos su comprensión’. Dejan abierta la invitación, no la rechazaron”, reconoció Loza en la audiencia.

Por esta omisión, el magistrado determinó que Fujimori Higuchi incumplió la regla de conducta de su comparecencia sobre informar detalladamente sus actividades ante el Poder Judicial.