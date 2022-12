Corte Suprema anula sentencia que absolvió a Guillermo Bermejo por terrorismo y ordena nuevo juicio

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la sentencia que absolvió al congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo del presunto delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso y ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Superior.

Así lo dispuso la referida sala penal, el último 29 de diciembre, al declarar fundado el recurso de nulidad que plantearon la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo y el Ministerio Público contra la resolución de la Segunda Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria que exculpó a Bermejo Rojas en enero de este año.

Contra el ahora parlamentario, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo había solicitado 20 años de prisión, inhabilitación y una reparación civil de 100.000 soles a favor del Estado.

Corte Suprema anula sentencia a favor de Bermejo.

Esta es la segunda ocasión en que la Corte Suprema anula una sentencia absolutoria a favor de Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a organización terrorista.

En 2018, la Sala Penal Transitoria revocó el fallo de la Sala Penal Nacional debido a que no se valoró debidamente las declaraciones de colaboradores eficaces: “El Tribunal Superior ha realizado una evaluación general de la prueba; sin embargo, dicha valoración ha sido fragmentada y no sistémica, pues solo se ha resaltado aquellos relatos que beneficiarían al absuelto y han dejado de lado otros que no tendrían tal condición”.

En 2018, Corte Suprema anuló un primer fallo que absolvía a Bermejo.

El caso

La Fiscalía le imputa a Guillermo Bermejo, a quien se le conocería como ‘el Che’, de pertenecer a Sendero Luminoso, ya que, “de manera consciente y voluntaria”, se habría dirigido a campamentos terroristas para entablar encuentros con Víctor ‘camarada José’ Quispe Palomino, Jorge ‘camarada Raúl’ Quispe Palomino y otros integrantes del comité central de la organización terrorista.

También se le acusa de presuntamente recibir “adoctrinamiento ideológico y político, adiestramiento sobre el uso de armas de fuego, así como también se la habría encargado la tarea de buscar contactos en otras agrupaciones terroristas con la finalidad de buscar un enlace entre ellos y hacerles conocer sobre su denominada lucha armada”.

Para sustentar su acusación, la Fiscalía citó declaraciones de colaboradores eficaces, entre los que se encuentra un exterrorista de Sendero Luminoso, quienes afirmaron haber presenciado a Guillermo Bermejo en campamentos y actividades ligadas al terrorismo.

En el juicio oral ahora anulado, el congresista rechazó los cargos, negó haber firmado algún acta de sujeción a un “fanatismo criminal”.

Para los magistrados Churampi Garibaldi, Angulo Morales y Cerrón Rengifo, la carga de la prueba fue “mínima y proviene únicamente de las declaraciones de testigos colaboradores eficaces”, los cuales consideran que, “por sí solos, no son suficientes como para alcanzar un estándar de prueba más allá de toda duda razonable”.

“Por ende, sin prueba de corroboración, no tienen virtualidad como para debilitar la presunción de inocencia y permitir la imposición de una condena. Este postulado no surge como consecuencia de la discreción juzgadora, sino que es una garantía aplicable a todos los procesos penales y tiene su fuente a la ley”, consignaron.

Bermejo se pronuncia

Tras conocer que afrontará un nuevo juicio por afiliación terrorista, el congresista Guillermo Bermejo protestó en sus redes sociales y aseveró que se defenderá “con la verdad en la mano”.

“Las dos salas penales nacionales existentes me han juzgado dos veces, en dos momentos distintos de mi vida (antes como dirigente y ahora como congresista) y los seis magistrados en total y por unanimidad me absolvieron. La Corte Suprema ordena que se me juzgue por tercera vez. ¿Que buscan? ¿Condenarme a la fuerza?”, reclamó Bermejo.

“Que sepan bien los socios de esta dictadura cívico-militar y empresarial que me seguiré defendiendo con la verdad en la mano y que acudiré a todas las instancias a denunciar esta persecución política que no logrará silenciarme y mucho menos dejar de luchar por la patria que soñamos. Seguimos como el Quijote, con la adarga al brazo”, agregó.