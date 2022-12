Javier Gallardo negó cobrar por ascensos irregulares en PNP: “No recibí dinero de nadie”

Lo niega. Javier Gallardo Mendoza, excomandante general de la PNP, negó haber cobrado dinero a oficiales con el objetivo de hacerlos ascender a altos mandos en la Policía Nacional del Perú (PNP), motivo por el cual cuenta con una orden de detención en su contra.

Durante una entrevista en Willax TV, Gallardo rechazó recibir $ 40.000 de parte de Max Henry García Ezquivel, Luis Enrique Legua Egocheaga y Pedro Rodolfo Villanueva Nole, tal como indica la investigación en la Fiscalía.

“Categóricamente, tengo que decir que yo no he recibido dinero de nadie . De ninguna manera (cobré coimas a los generales) (…) No sé si hubo cobros. Esto nace con otras denuncias”, manifestó este martes, minutos antes de entregarse a la justicia.

En otro momento, Javier Gallardo afirmó que contaba con información sobre el coronel PNP Harvey Colchado, jefe del Equipo Especial de la Fiscalía Anticorrupción, quien estuvo investigando los casos que involucran al expresidente, Pedro Castillo.

Al respecto, mencionó que solo “eran análisis que la gente le pasaba” y que los documentos eran “ información mediática que estaba en las redes ”.

“No hice mal uso (de la información)”, aseveró. Además, recalcó “no tener nada en contra” de Harvey Colchado, quien fuera denunciado por Castillo Terrones por un operativo en Palacio.

Javier Gallardo se entregó a la justicia tras orden de detención

Luego de la entrevista en Willlax, Javier Gallardo decidió entregarse a la justicia . Esto, tras una orden de detención preliminar de 10 días en su contra por el caso de ascensos irregulares en la PNP.

Gallardo Mendoza estaba prófugo , luego de que agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) no lo encontraran en su domicilio en San Miguel .