Walter Ayala se defiende por ascensos irregulares: “Nunca he estado vinculado a actos de corrupción”

Tras el allanamiento a su domicilio en el distrito de Santiago de Surco, el exministro de Defensa, Walter Ayala, en entrevista con RPP, se defendió de las acusaciones que pesan en su contra en relación con los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

“Niego categóricamente que pertenezca a una organización criminal. Me da pena que el Ministerio Público haga conjeturas tan débiles porque yo fui ministro de Defensa, quien debe responder es el titular del Interior, no yo”, acotó Ayala.

Asimismo, señaló que él se unió al Ejecutivo “por una invitación del presidente Castillo” y aclaró que no había estado en búsqueda de un cargo público.

En lo que se refiere a las detenciones a altos mandos policiales durante la mañana del 26 de diciembre, el exministro condenó la forma en la que la Fiscalía y la Diviac realizaron la intervención contra los generales de la PNP presuntamente involucrados en los actos de corrupción:

“Son oficiales que tienen más de 30 años de trayectoria. ¿Qué necesidad de capturarlos, humillarlos, enmarrocarlos y llevarlos como animales y encerrarlos para arrancarles una declaración al miedo? El fin no justifica los medios. Acá se está deteniendo para recién investigar. No quiero pensar que esto sea una persecución política” , criticó.

No se arrepiente de nada

Por otro lado, Ayala expuso no estar arrepentido de haber sido ministro durante el mandato de Pedro Castillo. Asimismo, reafirmó su inocencia al aseverar que no tiene ninguna denuncia por corrupción.

“No me arrepiento, pero no pensé que iba a darse mucho maltrato a la persona. Me siento maltratado porque, cuando ingresé como ministro pensé en renunciar a los dos días, había una prensa feroz y pienso que eso está mal”, expresó.

“Soy inocente, no soy ladrón. He manejado millones de soles y no he robado ningún sol, nunca he tenido una denuncia por corrupción”, agregó.

Confianza plena en Pedro Castillo

Por último, el cuestionado extitular de la cartera militar defendió a Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. En ese sentido, aseveró que es una persona noble y bondadosa, y que le tiene gran estima y mucha confianza por ser maestro de campo.

