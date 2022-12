Walter Ayala tras intervención de su vivienda y oficinas: “No voy a cargar con culpas ajenas”

El exministro de Defensa Walter Ayala se pronunció tras el allanamiento de su vivienda y sus oficinas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, junto a miembros de la Diviac, en el marco de las investigaciones por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Advirtió que no cargará con culpas ajenas y se mostró presto a colaborar con el Ministerio Público.

“Hay un tema. Yo estoy dispuesto a decir lo que yo sé, yo no voy a cargar con culpas ajenas sobre mis espaldas. Si yo he visto que alguien ha dejado algo o no (se refiere a dinero), yo lo diré ante un fiscal. Estoy llano a colaborar, yo he sido juez y tengo mucha responsabilidad en no mentir”, declaró a la prensa desde Surco, mientras su vivienda era intervenida.

En tanto, señaló que si se demuestra que alguien cometió un acto irregular cuando era funcionario del gobierno de Pedro Castillo, deberá responder ante la justicia: “Si hay gente que ha robado, que se vayan presos porque nadie le debe robar al Estado. Yo estoy limpio. Yo mirando a los ojos puedo decir que estoy limpio, no le he robado a nadie”.

Aunque dijo estar abierto a colaborar, Walter Ayala intentó desmarcarse de las investigaciones al recordar que este lunes 26 se detuvo a generales de la PNP, por tanto, aseguró que debería responder el responsable del Ministerio del Interior en ese entonces.

“Quien debe responder en este caso es el ministro del Interior, no el de Defensa, yo era ministro de Defensa. Lo que están investigando son los ascensos en la Policía, no en las Fuerzas Armadas”, agregó.

Este lunes 26, desde las 4.00 a. m., se allanaron la casa del exministro ubicada en Santiago de Surco y las oficinas de Ayala, quien ocupó la cartera de Defensa entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 2021. La intervención fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima.