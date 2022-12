Roberto Sánchez tras ser notificado hoy por la Fiscalía: “Esto vulnera mi derecho a la defensa”

En el marco de la investigación que sigue al vacado expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión, exministros del último gabinete fueron citados por la Fiscalía para que brinden su testimonio sobre lo ocurrido el miércoles último en Palacio de Gobierno.

Algunos de los exministros citados ya se han acercado a la sede principal de la Fiscalía, en el centro de Lima, mientras que a uno se le ha vuelto a citar este sábado 10 de diciembre.

Se trata del congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien el viernes 9 respondió como como testigo a la fiscal de la Nación por la investigación al exmandatario.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez expresó su malestar por la citación del Ministerio Público y exigió a que se actúe correctamente conforme a la ley.

“Fiscalía me notifica en mi casa hoy a horas 7.04 p. m., a un familiar, para concurrir a la Fiscalía hoy mismo a horas 7.00 p. m. Esto vulnera mi derecho a la defensa y debido proceso”, reza la publicación.

Cabe precisar que el exministro ya dio su primera declaración ante la Fiscalía. Tras su salida de la sede, declaró a la prensa para dilucidar las dudas de los periodistas sobre si hubo complicidad en el intento de golpe de Estado de Castillo Terrones.

“Hemos reafirmado la postura que ya públicamente he referido. En primer lugar, esta medida tomada inconsulta del ámbito del Consejo de Ministros, sin conocimiento de todos los ministros. Este tema no se resolvió en ningún espacio oficial del Consejo de Ministros. Nosotros no hemos tenido conocimiento”, sostuvo.

Exministros respondieron como testigos

En la mañana del viernes 9 de diciembre entraron a la sede principal de la Fiscalía, en el centro de Lima, los ministros renunciantes de Defensa, Gustavo Bobbio; Relaciones Exteriores, César Landa; y Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Luego, fueron ingresando los titulares salientes de las carteras de Salud, Kelly Portalatino; Trabajo, Alejandro Salas; Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo; y Cultura, Silvana Robles.

La exministra de la Mujer Heidy Juárez llegó tarde y tuvo que esperar para dar su declaración.

Además de Chávez, faltaron los ministros de Economía y Finanzas, Kurt Burneo; Interior, Willy Huerta; Educación, Rosendo Cerna; Desarrollo Agrario y Riego, Juan Altamirano; Producción, Eduardo Mora; Energía y Minas, Oliverio Cabrera; Vivienda, César Paniagua; y de Ambiente, Wilbert Rozas.