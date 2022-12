Salatiel Marrufo confiesa que soborno de empresaria fue de S/9,3 millones

En declaraciones como aspirante a colaborador eficaz, el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción Salatiel Marrufo Alcántara confesó que recibió un soborno de S/5,5 millones en efectivo y una departamento en San Isidro por un monto de S/3,8 millones.

También manifestó ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que parte de los S/5,5 millones los entregó al exministro de Vivienda y Construcción Geiner Alvarado López y al presidente Pedro Castillo.

Salatiel Marrufo entregó a los fiscales tarjetas bancarias, vouchers del Banco de Crédito del Perú, boletas de venta de dólares de casas de cambio y cheques de gerencia, como evidencia de que recibió el soborno y la casa de la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong.

Las declaraciones las ofreció Salatiel Marrufo, acusado de pertenecer al llamado ‘gabinete de asesores en la sombra’ del mandatario Castillo, el 15 y 18 de noviembre, y las actas de sus declaraciones fueron difundidas por el periodista Jaime Chincha, de Canal N.

Los pagos los hizo la propietaria de la empresa inmobiliaria Marka Group, Sada Goray Chong, a cambio de que el Fondo Mivivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) emitieran resoluciones a favor de sus requerimientos, lo que efectivamente sucedió, y la benefició en términos económicos.

“La entrega de dinero se dio en partes y en diferentes lugares, como el hotel El Marqués, donde vivía, y en la casa de la señora Sada Goray, ubicada frente al colegio La Recoleta. El dinero fue entregado en efectivo en una cantidad de S/5.500.000 soles, (además) de la entrega de una casa ubicada en el distrito de San Isidro, frente al club El Golf, valorizada aproximadamente en S/3,8 millones, de la que tomé posesión y remodelé. Quiero precisar que siempre le indiqué a la señora Sada Goray Chong que el dinero sería para mí, para el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, y el presidente Pedro Castillo”, admitió Salatiel Marrufo, según el acta que publicó Canal N.

Los pagos los hacía Sada Goray según Marrufo conseguía las resoluciones que quería la empresaria inmobiliaria, e incluso nombrar funcionarios a su medida.

“Quiero precisar que la señora Goray se había comprometido conmigo a que después de que cumplamos en designar a la gente que ella había recomendado como miembros del directorio del Fondo Mivivienda ya debía haber entregado 4 millones de soles. Pero solo dio un millón de soles, es por eso que discutí con el ministro Geiner Alvarado porque a él lo presionaba el presidente Pedro Castillo”, declaró Marrufo.

En la siguiente entrega de dinero, según Salatiel Marrufo, intervino el periodista Mauricio Fernandini Arbulú, quien trabajaba en la sombra para Sada Goray.

“Yo presionaba a Sada Goray para que cumpla con lo acordado y ella me hizo la cuarta entrega de dinero, que era de un millón de soles, que me los entregó Mauricio Fernandini Arbulú en su casa ubicada en Miraflores”, relató Marrufo.

Por su parte, la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong, entrevistada por Canal N, reconoció los pagos ilegales a Salatiel Marrufo y que este le dijo que una parte presuntamente se destinaría al presidente Castillo y su familia.

Goray, quien también ha dicho que fue “extorsionada”, añadió que fue “captada” por personas del Gobierno que la tenían “reglada” (seguida) y que por esto tuvo miedo y decidió pagar lo que le pedían.

La empresaria inmobiliaria alegó que se fue del país por un presunto seguimiento de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI).

“Estoy fuera del país porque gente de la DINI me amenazó a fines de agosto. No voy a dar nombres porque tengo hermanos que están en Perú. Me mandaron fotos de que me estaban haciendo un reglaje”, dijo.

Se trata de una versión extraña porque pagó los sobornos que le pidieron y se benefició con estos desembolsos ilícitos.

Salatiel Marrufo y Sada Goray confirmaron a la Comisión de Fiscalización del Congreso que darán su testimonio este viernes sobre la ruta del dinero de la corrupción en el caso que participaron.

Datos

Paso adelante. El abogado Salatiel Marrufo Alcántara ha presentado un pedido para acogerse a la colaboración eficaz, señalaron fuentes fiscales.

Otro caso. Marrufo revelaría a la Comisión de Fiscalización los nombres de los 20 congresistas que recibieron S/50 mil para votar contra la vacancia el 7 de diciembre del 2021.

La dueña

La empresa Marka Group ha emitido un comunicado en el que dice que Sara Goday es la única responsable de los pagos ilegales. Ella es la propietaria.Salatiel Marrufo dice que probará que no fue extorsión el pago de S/4 millones que recibió de la empresaria Sada Goray.