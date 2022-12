Keiko Fujimori recibe llamada de atención al no informar que le retiraron invitación

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió un apercibimiento o llamado de atención del juez Víctor Zúñiga Urday por no informar oportunamente que se había cancelado su invitación para dar una conferencia en la universidad de Oxford, Inglaterra.

Zúñiga impuso esta sanción a pedido del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. El fiscal cuestionó que Fujimori no informara de la cancelación del viaje oportunamente, lo que provocó que el 29 de noviembre último la Sala de Apelaciones le concediera autorización para viajar a Inglaterra y España, del 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre del 2022.

Pérez indicó que, de acuerdo con información que se difundió en las redes sociales, Fujimori sabía que la invitación se había cancelado el 30 de setiembre, pese a lo cual continuó adelante con el trámite de autorización de viaje.

El 30 de setiembre, el juez había rechazado autorizar el viaje de Fujimori por peligro de que evada las investigaciones en su contra. Su abogada Giuliana Loza apeló y la Sala revisó esa decisión los primeros días de noviembre. El tribunal superior revocó la resolución de Zúñiga y autorizó el viaje.

Loza le explicó al juez que no informaron de la cancelación de la invitación a asistir a una conferencia en Oxford porque esta era abierta y no tenía una fecha cierta. Indicó que al ser invitada, Fujimori respondió que no podía confirmar de inmediato pues requería una autorización de viaje.

Oxford señaló que participación de Keiko Fujimori en evento no estaba programada. Foto: difusión

Así, a fines de octubre, la universidad de Oxford le informó que la invitación para el semestre de otoño se había cancelado, pero que era probable que la volvieran a invitar para una fecha futura.

Luego de escuchar a la fiscalía y a la abogada, Zúñiga concluyó que Fujimori tenía la obligación de informar de la nueva situación a la Sala de Apelaciones, cuando se realizó la audiencia, los primeros días de noviembre.

Al no hacerlo, dijo el juez, incumplió la regla de informar al juzgado sus actividades cada 30 días, como parte de la comparecencia que debe cumplir mientras se le investiga.

Sanción afecta comparecencia

La norma procesal establece que Keiko Fujimori podría perder la comparecencia restringida, que cumple en la investigación por lavado de activos, si recibe dos o más llamadas de apercibimiento por incumplir las reglas de conducta. En ese caso, le podría imponer prisión preventiva.