Beder Camacho ratifica lo dicho por exjefe de la DINI sobre plan de fuga para Fray Vásquez y Juan Silva

El exsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho ratificó las declaraciones del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia José Fernández Latorre sobre un supuesto plan para facilitar el pase a la clandestinidad del sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, y el exministro Juan Silva.

“Había un plan, en el cual yo no he participado, de Fray Vásquez. En ningún momento he cometido un ilícito. Eso ya está declarado en el Ministerio Público. Lo ha dicho el señor Fernández Latorre que había un plan que también tenía conocimiento. (¿Había un conocimiento directo del presidente?) Claro, eso ya está declarado en el Ministerio Público”, dijo Camacho al salir de la Fiscalía.

“El mea culpa y, como cualquier ciudadano peruano, le he pedido perdón al país por los errores que pueda haber. Pero si ustedes escuchan los audios no hay actos de corrupción de Beder Camacho”, agregó.

El exsecretario presidencial insistió en que “no conoce” el paradero del sobrino del jefe de Estado ni del extitular de Transportes y Comunicaciones: “Yo no he apoyado ninguna fuga ni del señor (Bruno) Pacheco ni del señor Fray Vásquez ni de (Juan) Silva”.

Beder Camacho confirma audio con José Fernández Latorre

Camacho Gadea indicó que en el audio que presentó este martes el exjefe de la DINI habla sobre la intención del Gobierno de esconder a Fray Vásquez y Juan Silva.

“(¿Cuándo se enteró de este plan de Palacio?) Cuando se empezaron a hacer (los preparativos). Es por eso que conversaba con el señor Fernández Latorre y él ya tenía conocimiento como jefe de la DINI. Pero, como en la conversación misma pueden escuchar, ninguno de los dos nos permitimos (respaldar la fuga de Fray Vásquez y Juan Silva)”, señaló.