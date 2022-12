Salatiel Marrufo conoce la ruta de los S/ 4 millones que le entregó Sada Goray, dice su abogado

El abogado de Salatiel Marrufo, Eliu Arismendiz, aseguró que su patrocinado, el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, conoce dónde terminaron los 4 millones de soles que le entregó Sada Goray. La empresaria admitió ante la Fiscalía que dicho monto era un soborno para beneficiarse con resoluciones del sector y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

En declaraciones a Canal N, Arismendiz indicó que la defensa que ejerce en el caso de Salatiel Marrufo “es de aceptación de cargos” y que con la declaración del exfuncionario no solo se podrá determinar el origen de los 4 millones de soles, sino también “los destinos”.

“Es decir, de posturas de sinceramiento. Él está partiendo de un acto de arrepentimiento y reconocimiento de hechos que tienen contenido penal. Lo está asumiendo ante el Ministerio Público”, precisó el letrado.

“Por supuesto que sí (sabe de la ruta) y no son solo sus dichos, sino que son elementos de convicción que corroboran sus dichos y esto es necesario que se pueda conocer. Los detalles me los voy a reservar, pero hay evidencias que están en proceso ante el Ministerio Público. No puedo dar más detalles por las razones propias que me exige el deber profesional”, agregó.

Arismendiz aseveró que Salatiel Marrufo “va a aclarar a la brevedad posible” si parte de los 4 millones de soles en cuestión llegaron al presidente Pedro Castillo.

Pide que Salatiel Marrufo sea citado al Congreso

El abogado Eliu Arismendiz solicitó que, además de Sada Goray, la Comisión de Fiscalización del Congreso invite a Salatiel Marrufo a fin de que de su versión sobre el presunto soborno que le exigió a la empresaria de Marka Group.

“Solicito que el Congreso pueda escuchar a mi patrocinado y que se pueda verificar la ruta de ese dinero y esclarecer el adjetivo que se le está improntando a mi patrocinado de extorsionador. Las pruebas que ha presentado mi patrocinado al despacho fiscal son pruebas que van a decir una cosa distinta a la que se le viene manteniendo. Estamos hablando de otras cosas y, reitero, solicito que se pueda acceder a su declaración para que se demuestre la ruta del dinero”, dijo.