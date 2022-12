Samir Abudayeh no se acogerá a la colaboración eficaz, según su abogado

El abogado del empresario petrolero Samir Abudayeh, Aurelio Pastor Valdivieso, aseguró que su defendido no se acogerá a la figura de colaboración eficaz tras su liberación. De acuerdo con el letrado, “no hay ningún delito que atribuir” durante los 11 meses en los que se viene realizando la investigación correspondiente al caso Petroperú.

“La colaboración eficaz es una figura legal que está considerada para aquellos que han cometido delito. Cuando una persona no ha cometido delito no se puede acoger a ninguna colaboración eficaz y, en este caso, nosotros venimos demostrado durante 11 meses de investigación que no hay ningún delito que atribuir”, dijo a Exitosa.

Las declaraciones de Pastor se dieron luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara que el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre; el empresario Samir Abudayeh; el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez; y el exasesor de inteligencia, Henry Shimabukuro, salieran en libertad.

De acuerdo con la Primera Sala Penal de Apelaciones, no se han encontrado mayores indicios que justifiquen la detención de los cuatro implicados en el caso Petroperú. En ese sentido, manifestó que este no sería un método para garantizar su participación en las indagaciones.