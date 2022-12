Fiscalía pide declarar improcedente viaje a Europa de Keiko Fujimori

El fiscal Rafael Vela ha solicitado que se declare improcedente el permiso de viaje otorgado a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para asistir al evento “Word Law Foundation” en España. La solicitud llega luego de que se conociera que otro de los eventos -a realizarse en Inglaterra y por el que también pidió permiso- no había considerado la participación de la lideresa de Fuerza Popular.

De acuerdo con el documento, la abogada Giulliana Loza, encargada de la defensa de Fujimori, solicitó la variación de las fechas de viaje a España. En un principio, había solicitado permiso para salir de territorio peruano del 30 de noviembre al 9 de diciembre para dirigirse a España e Inglaterra. Sin embargo, tras la difusión de un comunicado de The Oxford Union Society donde aseguraba que la participación de Keiko Fujimori no había sido confirmada, se conoció que viajaría para un evento en el cual no participaría.

