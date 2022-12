Sala Penal dio permiso a Fujimori para evento cancelado

El miércoles 30 de noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional permitió a Keiko Fujimori viajar a Inglaterra y a España, desde el 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre de este año.

Sin embargo, la institución que la había invitado, The Oxford Union Society, ubicada en Oxford, le comunicó a la excandidata presidencial, el 21 y 25 de octubre, que el evento había sido cancelado.

En la mañana de ayer, el profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, Alonso Gurmendi, difundió la decisión de The Oxford Union Society de dejar sin efecto la reunión prevista con Keiko Fujimori.

Luego, Gurmendi relató en su cuenta de Twitter que fue un alumno peruano de la Universidad de Oxford quien obtuvo el documento. Gurmendi publicó el calendario de eventos de The Oxford Union Society, en el que no aparece la excandidata.

Una de las razones por las que la entidad inglesa canceló la presentación de Keiko Fujimori fue que ella había dejado de comunicarse. Entonces, surgió la pregunta: ¿Por qué no le dijo a la Sala Penal que ya no necesitaba el permiso para salir del país?

“Como no recibimos noticias de la señora Fujimori hasta bien entrado el último período, le informamos posteriormente (el 21 de octubre y el 25 de octubre de 2022) que era necesario rescindir nuestra invitación. Confirmamos que la señora Fujimori no está programada para hablar (dar un discurso)”, señala el comunicado de la institución inglesa.

En otro documento al que accedió La República se observa la firma del presidente de The Oxford Union Society, Charlie Mackintosh, señalando lo mismo.

El secretario de comunicaciones de Fuerza Popular, Marco Pacheco, informó que Fujimori sigue en Lima debido a que “le cancelaron la invitación porque no pudo confirmar su participación”.

El último 3 de octubre, el juez Víctor Zúñiga denegó el permiso de viaje a Fujimori, debido a que no habría ningún control por parte de las autoridades peruanas, “en el supuesto de que la acusada pueda rehuir de la justicia”.

Defensa. Giulliana Loza dice que excandidata no ha viajado.

Fujimori apeló la resolución y entre los argumentos que usó para que le concedan el permiso, presentó la carta de invitación que le hizo el expresidente de The Oxford Union Society Ahmad Nawaz, el 14 de julio. Sin embargo, la institución le rescindió la invitación y se lo comunicó el 21 y 25 de octubre, según advirtió a La República. No mencionó esta situación hasta que el 29 de noviembre la Segunda Sala Penal de Apelaciones le otorgó el pedido de salir del país.

En todo caso, el 30 de noviembre, la defensa de Keiko Fujimori presentó un documento al Poder Judicial indicando que, dado que la autorización de viaje no salió oportunamente, debido al corto tiempo, ya no podrá volar a Inglaterra.

“No se ha tramitado ninguna reserva de pasajes ni renovación de pasaporte ni se hará hasta tener un itinerario definitivo”, señaló la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

A Fujimori le queda el viaje a España. Ella había sido invitada a la sede del World Law Foundation por su presidente, Javier Cremades. Al respecto, Giulliana Loza, indicó a La República que aún están a la espera de la confirmación de los organizadores.

“Por el tiempo, no sabemos si se mantienen las fechas o las reprograman. Esto ya lo hemos informado a la Sala y al juzgado. En tanto no le definan la fecha, no podemos dar los siguientes pasos”, explicó.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso contra Keiko Fujimori y miembros de la cúpula de Fuerza Popular, destacó que la Fiscalía se opuso con sólidos argumentos a que se le concediera permiso a la excandidata presidencial. Los argumentos constan en la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

“La Fiscalía advirtió de una posible fuga de Keiko Fujimori, por lo que el juez Víctor Zúñiga denegó la salida de la lideresa de Fuerza Popular”, señaló el fiscal José Domingo Pérez a La República.

La abogada afirmó que no se ha tramitado ninguna reserva de pasajes ni renovación de pasaporte. Al cierre de edición, Keiko Fujimori se encontraba en el país, según Migraciones. Todavía tiene pendiente de definición el viaje a España.

¿Avisó o no al Poder Judicial sobre el viaje?

En la carta de invitación dirigida por The Oxford Union a Keiko Fujimori, se indican las fechas precisas: “Nuestro próximo trimestre de otoño comprende desde el 10 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2022, durante el cual estaremos encantados de recibirla”.

La abogada Giulliana Loza señaló que “recién anoche (el martes) la señora Keiko Fujimori recibió la autorización para viajar, por eso estamos validando su itinerario para informar al Poder Judicial”.

Pero si The Oxford Union comunicó el 21 y 25 de octubre la cancelación de su visita a Londres, ¿por qué no lo informó al Poder Judicial? Y si lo hizo, ¿dónde están los papeles?

El dato

La Fiscalía. El juez Víctor Zúñiga acogió el pedido del fiscal José Domingo Pérez de negarle el permiso de salida porque había peligro de fuga y porque Keiko Fujimori enfrenta graves imputaciones penales.

Fuera de juego

Hace más de un mes que The Oxford Union informó a Keiko Fujimori que había dejado sin efecto su presentación en Londres, porque no había respondido a la invitación.