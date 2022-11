Jueza rechazó capturar a hombre clave en investigación contra el presidente Pedro Castillo

La identidad del empresario Daniel Príncipe Collazos se hizo pública cuando conducía el vehículo en el que pretendía huir el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, paisano e íntimo amigo del presidente Pedro Castillo, el 9 de agosto de este año. Este incidente dejó en evidencia la relación de Príncipe con el ‘gabinete en la sombra’ del jefe del Estado, al que pertenecía Medina.

La segunda vez fue cuando se reveló que el alcalde Medina, integrante del ‘gabinete en la sombra’, adjudicó sin licitación la habilitación de una carretera por 19 millones de soles al Grupo Constructor Parasol. El propietario de la afortunada empresa es el vecino de Príncipe, Daniel Obregón Flores, financista de campaña del presidente Castillo.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción también detectaron que, aprovechando su cercanía con el ‘gabinete en la sombra’ del mandatario Pedro Castillo, Daniel Príncipe propuso a un amigo suyo que laboraba en el Gobierno Regional de Áncash y que tenía conocimientos sobre hidrocarburos. Se trataba de Hugo Chávez Arévalo.

Fue precisamente Daniel Príncipe quien recurrió a otro amigo allegado al presidente Castillo, el propietario de la Clínica La Luz, Fermín Silva Cayotopa, para proponerle a Hugo Chávez como presidente de Petroperú. Lo planteó como una oportunidad de negocios, porque Chávez aseguraría el control de las contrataciones millonarias de la empresa estatal.

Los fiscales documentaron que Daniel Príncipe y Fermín Silva lograron que el jefe del Estado consiguiera la designación de Hugo Chávez como gerente general de Petroperú, incluyendo chats, correos electrónicos, audios y declaraciones de los involucrados. Sin embargo, la jueza Ingrid Estacio Soria consideró que no existían suficientes elementos de convicción para disponer la captura de Daniel Príncipe Collazos. La magistrada pasó por alto que sin la participación de Príncipe, Hugo Chávez no pudo haber sido nombrado general de Petroperú ni manipulado la licitación que favoreció al empresario Samir Abudayeh Giha, luego que Chávez y Abudayeh se reunieran con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno.

Sorprendentemente, la jueza Ingrid Estacio solo admitió detener a Samir Abudayeh y Hugo Chávez, pero no así a Daniel Príncipe, quien promovió el nombramiento del segundo en Petroperú. La magistrada solo dispuso el allanamiento del domicilio del empresario Príncipe.

Entre la información relevante que presentaron los fiscales para sustentar el pedido de detención de Daniel Príncipe, se cuenta la propia confesión del médico Fermín Silva Cayotopa, quien aceptó que a solicitud de su amigo se reunieron con el presidente Castillo para proponerle a Hugo Chávez el 7 de setiembre del 2021. Y que hubo un segundo encuentro entre el jefe del Estado, Chávez y Silva, concluyendo que apoyaba su designación, la misma que se cumplió.

Otro aporte de la Fiscalía es un audio en el que se escucha al mismo Daniel Príncipe alardeando de su intervención ante el presidente Castillo para que lo nombre en Petroperú:

“Agarré y le dije al presidente: ‘Presidente, no quiero estar acá yo. Dame una oportunidad. Mándame a Petroperú. Quiero estar ahí. Yo te voy a sacar mejores resultados y te voy a hacer una buena gestión’. Entonces, me dijo: ‘Pero tú no eres especialista en hidrocarburos’. ‘Pero soy especialista en gestión pública. El especialista en hidrocarburos lo traigo yo’ (le dije). Y le traje a Hugo (Chávez Arévalo). (Me dijo:) ‘Tienes seis, ocho horas para llegar a Lima y entres a Palacio de gobierno’. Y entramos, pues, a las 11 p.m. (del 7 de setiembre del 2021). Hicimos la exposición sobre los hidrocarburos”.

Y así fue que Hugo Chávez llegó a Petroperú. La captura de Daniel Príncipe Collazos era necesaria para que confiese.

Reacción. Hugo Chávez no se acogerá a la colaboración eficaz. Foto: difusión

Exgerente de Petroperú se entregó a la Fiscalía

El exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo se encontraba en Bolivia el viernes 25 de noviembre, cuando la jueza Ingrid Estacio dispuso su detención por colusión agravada en organización criminal, negociación incompatible e instigador del delito de tráfico de influencias.

Ayer, Chávez regresó a Lima y poco antes del mediodía se entregó en las oficinas de la Fiscalía, en la avenida Abancay.

Poco antes de ingresar en el establecimiento, les dijo a los reporteros que su caso era “político” y que las acusaciones en su contra eran “falsas”. Su abogado, José Ugaz Gómez, afirmó que descartaba acogerse a la colaboración eficaz porque no había cometido delito.

Hermano, paisano y cómplice

Parte de la evidencia fiscal que prueba que el empresario Daniel Príncipe Collazos propuso al jefe del Estado a Hugo Chávez para un alto cargo en Petroperú.