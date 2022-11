Exjefe de la DINI designó “topo” a Henry Shimabukuro en Palacio de Gobierno

El mandatario Pedro Castillo tuvo que destituir a su paisano y amigo José Fernández Latorre como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), después que se entregara a las autoridades, acusado de integrar una organización criminal encabezada, justamente, por el jefe de Estado.

Nada parecido había ocurrido desde hace más de 22 años, cuando el expresidente Alberto Fujimori expectoró como su asesor de inteligencia a Vladimiro Montesinos, luego de que se difundiera un video que registra el momento en el que este abona un soborno a un exlegislador.

Según la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, José Fernández participó en acciones para encubrir la intervención del presidente Castillo en presuntos actos de corrupción, utilizando la infraestructura y los fondos de la DINI. Por ejemplo, Fernández, por mandato del mandatario Castillo, dispuso la designación de Henry Shimabukuro Guevara, un personaje que no cuenta con ninguna formación ni atributos en inteligencia, como “colaborador” de la DINI en Palacio de Gobierno.

Es decir, Henry Shimabukuro fungió como asesor de inteligencia del presidente Castillo, aunque su verdadera misión fue alertar al jefe del Estado sobre las investigaciones de las autoridades en su contra, de acuerdo con los fiscales del caso.

Entrevistado por La República, el jefe del Gabinete de Asesores de la DINI, el general EP (r) Gustavo Bobbio Rosas, llegó a negar que Henry Shimabukuro fuera miembro de la DINI. Y le restó importancia.

“Lo conozco, pero eso no quiere decir que le dé plata ni nada. Shimabukuro es un conocido, no llega a la categoría de amigo, pero no lo considero una persona tenebrosa”, dijo.

Interrogado específicamente sobre si Shimabukuro laboraba para el presidente, respondió: “No sé cuál es su labor ni tengo por qué saberlo”.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder encontró documentos que prueban que el jefe de la DINI, José Fernández, validó a Henry Shimabukuro como asesor de inteligencia de su amigo el presidente Castillo. Luego, Castillo usaría a Fernández y a Shimabukuro para destruir todas las evidencias que lo relacionaban con la licitación a favor de la empresa de Samir Abudayeh Giha por US$84 millones.

La “formalización” de Henry Shimabukuro como “topo” de la DINI en Palacio de Gobierno se produjo el 21 de diciembre del 2021, al día siguiente de que fiscales del equipo especial ingresaran en Palacio de Gobierno para recoger evidencias del vínculo del jefe del Estado.

“El 21 de diciembre del 2021, conforme al plan criminal concertado, para regularizar la designación de Henry Shimabukuro Guevara como colaborador de la DINI, para no advertir su conducta ilícita ante las autoridades (...), el subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea, mediante oficio n° 389-2021-DP/SG, solicitó al jefe de la DINI, José Fernández Latorre, que destaque personal de la DINI al Despacho Presidencial”, señala el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, en el pedido de detención a la jueza Ingrid Estacio Soria.

Los fiscales añadieron un documento fechado el 22 de diciembre del 2021, firmado por José Fernández, en el que informa a Beder Camacho que la DINI enviaba una poligrafista para someter a prueba a los funcionarios asignados a Palacio de Gobierno, entre ellos Henry Shimabukuro.

“A partir de esta acción concertada, Beder Camacho le gestionó la credencial de ingreso al Despacho Presidencial a Henry Shimabukuro, y a partir de este momento pudo coordinar directamente con el presidente Castillo, así como con el jefe de la DINI, José Fernández, y el subsecretario general, Beder Camacho”, señala la imputación fiscal.

Como luego declaró ante los fiscales Beder Camacho Gadea, entre las funciones que Henry Shimabukuro cumplió está la de recibir dinero del jefe de la DINI, que luego entregó al exsecretario presidencial Bruno Pacheco Castillo, a fin de mantener su silencio respecto a la vinculación del mandatario Pedro Castillo con la licitación de Petroperú que benefició a Samir Abudayeh.

José Fernández y Henry Shimabukuro también fueron parte de la conspiración junto con Beder Camacho, para la destrucción de los teléfonos móviles de los edecanes del jefe del Estado y la desaparición de los cuadernos de visitas al presidente Castillo, de personas relacionadas con la licitación fraudulenta de Petroperú. La DINI vive su peor momento por culpa de la manipulación política.

Evidencias documentales

En la imputación fiscal se acredita documentación entre José Fernández y Beder Camacho para la designación de Henry Shimabukuro en Palacio.