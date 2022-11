El testimonio de Ysabel Rodríguez en el caso del periodista Hugo Bustíos

Hace siete años, la vida de Ysabel Rodríguez Chipana dio un gran giro. Tras 27 años de silencio, acusó al exministro del Interior Daniel Urresti de haber participado en el crimen del periodista Hugo Bustíos en 1988 y de haberla violado para que no lo denuncie. Mañana se realizará un careo entre ambos en el nuevo proceso que se realiza por el asesinato de Bustíos.

“Yo he dicho la verdad. Antes no dije nada porque estaba amenazada, tenía miedo de hablar. Mis hijos eran pequeñitos, y a un testigo lo mataron, al señor Alejandro Ortiz; lo mismo me habría pasado. ¿Y mis hijos? Un padre no es igual como mamá”, indicó a La República.

“Otro, es que he sido víctima de violación y tenía vergüenza, qué me van a decir. Yo me decido a denunciar cuando lo he reconocido. Ya no estamos como antes, en que te hacían desaparecer”, añadió. Así explicó por qué guardó silencio tantos años, en los que trató de olvidar o al menos adormecer lo que le sucedió.

El 2014, cuando viajó a Lima con un grupo de miembros del comité de autodefensa, al que pertenece, para pedir apoyo al Gobierno, vio al “Capitán Arturo” en la plaza Mayor, justo frente del patio principal de Palacio de Gobierno.

Ysabel estaba sentada debajo de una palmera cuando, de un momento a otro, lo divisó conversando con unas mujeres. Se acercó para verlo bien.

“Era él. Me regresé al sitio donde estaba antes y ahí he llorado”, relató. Lo recordaba bien porque lo había visto varias veces en el Cuartel de Castropampa, ya que ella era Tesorera del Comité de Autodefensa de la Comunidad de Quinrapa, y como tal tenían que coordinar con los militares.

Ese fue el momento de quiebre en que se decidió a hablar. A uno de sus compañeros de viaje le confesó que había reconocido al asesino de Bustíos, periodista de Caretas.

Careo. El 2018 se realizó la primera confrontación con Daniel Urresti por el caso Bustíos. Foto: difusión

Campaña de desprestigio

Desde que acusó a Urresti el 2015, en el juicio por el crimen de Bustíos, Ysabel ha sufrido las humillaciones y reproches de familiares y vecinos , los maltratos de quien entonces era su esposo, persecución y hasta quisieron sindicarla de terrorista. Incluso intentaron pagarle para que se retracte de la acusación, y ahora enfrenta una denuncia por difamación presentada por Urresti.

Sin embargo, Ysabel está dispuesta a seguir adelante y demostrar su verdad. Por ello, en 2018 acusó al excandidato presidencial ante la Fiscalía, y si bien en primera instancia no se formalizó la denuncia, en setiembre último la Segunda Fiscalía Superior ordenó que continúe la investigación.

El mes pasado, el excandidato dio una entrevista a un medio de Huanta, en la que señaló que no descansará “hasta ver a esta señora tras las rejas”. Con ese fin ha presentado tres denuncias contra ella: una en Lima en la vía civil pidiendo una reparación de 100 mil soles; la segunda en Huamanga, por perjurio al haberlo sindicado, en el juicio, de asesinar a Bustíos; y el tercero en Huanta, por denuncia calumniosa al haberlo acusado de violación.

“Por perjurio puede recibir por lo menos 6 años de prisión, y por la denuncia calumniosa 4 años”, refirió Urresti. Además, sugirió que ella y su familia habrían recibido dinero tras su declaración, y mejorado su condición de vida, lo que iba a poder en conocimiento de la Fiscalía para que inicien otra investigación en su contra.

Dania Coz, abogada de Ysabel, señaló que esta sindicación forma parte de una estrategia de acoso e intimidación para desprestigiar a Ysabel por su calidad de testigo en el juicio por el crimen del periodista Bustíos.

PUEDES VER: Acta del Consejo de Ministros ya consigna una primera crisis de gabinete

Remarcó que sigue en trámite la investigación por violación sexual contra Urresti, por lo cual han solicitado el archivo preliminar de la denuncia del excandidato.

Ysabel no se amilana, se siente más fuerte para ir a declarar. Ahora que sus hijos están grandes, ya no tiene miedo de que le pase algo, por ello se decidió a contar toda la verdad, y se reafirmó en que seguirá haciéndolo, aunque le cueste la vida.

Mininter no da información, pese a fallo

Dania Coz, abogada de COMISEDH, que representa a Ysabel Rodríguez, señala que desde que ella dio su declaración en el juicio del caso Bustíos, se inició una campaña de desprestigio para descalificar su testimonio.

A raíz de ello, señalaron que era una terrorista arrepentida. “Pedimos al Ministerio del Interior copia de su expediente para ver su declaración, que va a constar que no tiene que ver con el terrorismo. Ella nos relata que la obligaron a dar víveres de su tienda”, sostuvo Coz. Ante la negativa, iniciaron un proceso de habeas data, que ganaron en dos instancias, pero hasta ahora no lo han hecho.

”Antes no dije nada porque estaba amenazada, tenía miedo de hablar. Mis hijos eran pequeñitos, y a un testigo lo mataron, al señor Alejandro Ortiz; lo mismo me habría pasado. ¿Y mis hijos? Un padre no es igual como mamá”.