Elvia Barrios pide archivar habeas corpus a su favor

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado solicitó al Noveno Juzgado Constitucional de Lima que archive la demanda de garantias constitucionales presentada a su favor, sin su autorización ni aprobación, en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Barrios Alvarado hizo este pedido de manera presencial. El día anterior, la ciudadana Sara Adelina Toledo Oberti había presentado la demanda ante la Mesa de Partes de la Corte Superior de Justicia de Lima , que la derivó al 9no Juzgado Constitucional.

“Me he apersonado al Juzgado a certificar mi firma, porque como titular de derechos he desautorizado el habeas corpus y he solicitado que se archive la demanda”, declaró.

Sostuvo que la mencionada acción de garantías, además de no contar con su aprobación, es inadmisible e incongruente. “Un habeas corpus protege la libertad personal, y lo que se ha presentado invoca una libertad al trabajo, malentendida, inclusive. Es un despropósito”, recalcó.

Confianza

Además, Barrios dijo que la demanda tiene la “intención dolosa de mellar mi imagen” y la “agrede, al hacer cuestionamientos severos, el honor de los miembros de la JNJ”.

La autoridad judicial enfatizó que “siempre se deben respetar los cauces institucionales”.