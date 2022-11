Vladimiro Montesinos: Poder Judicial ratifica sentencia contra ex asesor por compra ilegal de armas

Confirmación. Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial durante el Gobierno de Alberto Fujimori, seguirá en prisión por la sentencia condenatoria en su contra debido a la compra ilegal de cohetes y equipos antidisturbios entre los años 1999 y 2000, luego de una ratificación en la condena impuesta por parte de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

Por medio de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, representada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, logró que el Poder Judicial confirme la condena impuesta contra Vladimiro Montesinos por el delito colusión ilegal, por el cual viene cumpliendo su condena en la Base Naval del Callao.

Se ratificaron, además, las sentencias al ex comandante General EP, José Villanueva Ruesta; el ex Jefe del Servicio de Material de Guerra, Carlos Mateo Milicich Torres; y los ex jefes del Comando Logístico EP, Roguer Burgos León y Luis Manuel Delgado de la Paz; y contra los extraneus Orlando Raúl Almeyda Pachas, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales, Miguel Edilberto Risco Cornejo.

Por otro lado, en cuanto a Enrique José Benavides Morales, jefe del Grupo Económico Benavides Morales, según comunicó la Fiscalía, se encuentra “en condición de reo contumaz”.

“Como se recuerda, los sentenciados tuvieron participación en la compra de cohetes y municiones para los helicópteros MI17 por medio de empresas internacionales de fachada , esto durante la guerra del Cenepa con el Ecuador; así como en la adquisición de equipos antimotines para repeler la Marcha de los Cuatro Suyos, habiéndose sobrevalorado ambas adquisiciones en beneficio económico de los sentenciados”, se lee en la nota de prensa.

Vladimiro Montesinos: Fiscalía logró que se confirme sentencia por compra ilegal de armas. Foto: captura/Twitter Ministerio Público

Vladimiro Montesinos retornó a Base Naval del Callao

En junio de este año, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ventanilla ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) retorne al reo Vladimiro Montesinos Torres al centro penal especial de la Base Naval del Callao para terminar de cumplir su condena .

En agosto del 2021, el INPE dispuso el traslado de Montesinos al penal de Ancón II en Piedras Gordas, como una sanción a su régimen carcelario, al establecerse que tenía libre acceso a llamadas telefónicas con el exterior, en un centro penitenciario bajo control militar.