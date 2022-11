Abogado defensor de Omar Candia no sabe si el alcalde de Arequipa se entregará a la justicia

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, se encuentra en la clandestinidad. Su defensa, Pablo Talavera, este 19 de noviembre en horas de la mañana se presentó en ATV Sur, espacio en el que indicó que no sabe si su patrocinado se pondrá a derecho ante la justicia.

Sobre las acciones que tomarán a partir de ahora, dijo que llevarán el caso a otra instancia, que apelarán ante la Corte Suprema bajo el recurso de casación y que formarán un equipo de abogados de Arequipa y Lima para ver el tema de acuerdo a ley.

Asimismo, recordó que se trata de una instancia última. Y que, por el momento, verán todo con los familiares y eventualmente tratará también de conversar con su defendido porque es muy importante que sepa cuál es su voluntad, qué es lo que realmente tiene como pretensiones e intereses.

Además, mencionó que no se ha comunicado con el alcalde provincial Omar Candia porque está varado en Pucallpa. Talavera sostuvo que el 18 de noviembre no pudo conectarse bien a la audiencia debido a dificultades y que debe estar viajando los próximos días para Arequipa. “En estos momentos me imagino que debe estar pasando una situación muy difícil desde el punto de vista personal, más allá del tema de la función, pero oportunamente veré la manera de cómo conversar con él porque ese es mi derecho y también el de mi patrocinado”, manifestó.

Igualmente, señaló que entregarse o no a las autoridades es una situación de carácter personal que se analizará luego de conversar con el equipo legal. Pablo Talavera recalcó que en los próximos 10 días se va a conformar el recurso de casación para que sea elevado a la Corte Suprema.

Sobre el tiempo que esta alternativa tomará para, por lo menos, tener una respuesta, señaló que serían de seis meses a un año o quizás algo más en algunos casos, de acuerdo a cómo está la carga procesal en la Corte Suprema. Reconoció que el proceso no es rápido, pero espera que sea visto en dicha instancia con mejor criterio y pueda ser revocado.