“Mi papá te va a respaldar”: los audios que llevarían a Kenji Fujimori a la cárcel por tráfico de influencias

El excongresista fujimorista Kenji Fujimori se enfrenta a una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. La condena, dictada por el Poder Judicial y que aún debe ser resuelta en segunda instancia, se basó en una serie de videos presentados por Moisés Mamani.

Según la lectura de la sentencia, la Sala Penal Especial hace referencia a dos videos grabados el 15 de marzo del 2018 en el despacho de Kenji Fujimori. Se “advierte la invocación de tener influencias en el procedimiento de declaración de viabilidad de proyectos de obras a cargo de funcionarios del MEF” . A continuación, se revisará dichos contenidos.

Primer ‘mamanivideo’: “Mi papá te va a respaldar”, dice Kenji Fujimori

PUEDES VER: Los alegatos de traición a la patria naufragan en el Tribunal Constitucional

Rec_001.avi

Bocángel (B): (a Mamani) Si tú estás de acuerdo, mañana desayunas con Alberto, ¿no?

Fujimori (F): Claro.

B: Y en la tarde almuerzas con Pedro Pablo, para que los compromisos sean otra cosa. Si tú estás de acuerdo, mañana desayunas a las 9 de la mañana con Alberto y almuerzas con Pedro Pablo. Tienes que tener alcaldes que tengan sus proyectos aptos.

Toledo (T): Y que sean temas de agua, colegios...

Mamani (M): Pero cualquier cosa me pase, ¿me blindan?

B: Aquí, blindado, blindado, blindado.

F: Moisés, tenemos el respaldo del TC, tenemos el propio respaldo del propio secretario de la OEA, yo me he reunido con el secretario de la OEA, el señor Almagro. ¿Y sabes qué me dijo él? Gracias a ti y a todo tu grupo por evitar el golpe que le querían dar al presidente Kuczynski.

F: Moisés, yo te voy a respaldar, mi papá te va a respaldar.

F: ¿Por qué te va a perseguir la Fiscalía?

M: Ta que no sé.

F: Si vas a tener de lado al Gobierno.

B: Yo te dijo, por ejemplo el WhatsApp de mi abogado, que es el abogado del presidente, él te va a defender en la Fiscalía cualquier cosa.

PUEDES VER: Acarreadores de dinero para Keiko Fujimori irán a juicio por lavado

Segundo ‘mamanivideo’: “¿Vas a desconfiar de Kenji?”, señala Bocángel

Rec_002.avi

M: ¿Hay obra o no?

B: Obra, ellos son, él es el coordinador.

F: Tienes que darle. (Señala a Toledo)

B: Pero actos, actos.

T: Tú me tienes que traer los códigos.

M: Ya.

T: Me dices son tales, tales, tales...

M: No, no, no, hay paseo, nada, o sea, ¿cómo me aseguran?

B: Qué. ¿Vas a desconfiar de Kenji?

M: Me pasean.

T: Moisés, tú ya me conoces, ya. No te voy a estar h***ando. Jamás, jamás haría eso. Los que te han estado paseando es al otro lado, te han dado cinco, imagínate.

B: Pero ahora van a ver, yo sé por qué te lo digo, yo no te voy a engañar tampoco. Él es el que maneja, él es el coordinador de todo, nosotros tampoco no podemos estar metidos, sí o no. Y, si tú quieres, aparte de que te reúnas con tal o con tal, estar con el presidente de la República, sentado y comiendo en la casa de él, y nadie te verá. Igual él te dirá. Si tú quieres ir a algún ministerio, vamos. El día que yo llamo así, llamo: ‘Mercedes Aráoz, quiero hablar contigo, han venido cuatro alcaldes’. La llamas, tienes la entrada de hablar con ella.

M: El gordo Bienvenido también me dijo. ¿Cómo hacemos, o sea, lo veo a él o con Bienvenido también?

B: A Bienvenido no, él es el hombre (haciendo referencia a Fujimori).

T: Contigo.

B: Al gordo no le des nada, él es el hombre, él, él.

M: Mañana le voy a decir que te pase.

T: En un sobre cerrado, ha pasado, lo dejas en sobre cerrado a mi nombre...