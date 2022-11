Emma Benavides se ratifica en fallo que liberó a ‘Huevo’, narco que cayó con tonelada de droga

La jueza superior Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ratificó en el fallo emitido en 2015 por el colegiado E de la Sala Penal Nacional que confirmó la liberación del narcotraficante colombiano Roberto Gómez Herrera ‘Huevo’, quien en 2012 fue detenido por la posesión de una tonelada de cocaína, valorizada en ese año en 50 millones de euros, escondida en bloques de granito.

En entrevista con Canal N, Benavides Vargas aseguró que las investigaciones en su contra por presuntamente favorecer a narcotraficantes ante la Oficina de Control de la Magistratura fueron archivadas, ya que, según ella, no se detectó ninguna irregularidad.

“Es un tribunal el que decide, estudia y decide la libertad, no solo es la doctora Benavides. En este caso (de ‘Huevo’), hemos optado por dar la libertad porque, según los medios probatorios de expedientes, fueron tendientes para ello. En efecto, se dictó la libertad. Prueba de que nuestra libertad estaba bien dictada es que, en esta causa, el fiscal superior retiró la acusación y la causa fue sobreseída”, dijo.

La hermana de la fiscal de la Nación también se refirió al informe del procurador Milko Ruiz Espinoza, quien alertó de que siete de diez sentencias absolutorias sobre narcotráfico y financiamiento de terrorismo fueron anuladas en la Corte Suprema.

“En caso concreto del procurador, si él dice que hay más absoluciones, un juez en un expediente tiene que estudiar, revisar. Y, si el caso merita absolver, se absuelve; si el caso amerita condenar, se condena. Pero ningún juez ni en el Perú ni en alguna parte del mundo está pensando ‘tengo ya cuántas condenas, me faltan absoluciones’. Jamás se piensa así. Solamente pensamos en el caso concreto”, apuntó Benavides.

“Donde yo he firmado una libertad, es porque he estudiado y estoy consciente de que así es. Y, si el fiscal incluso no apeló ni el procurador apeló, es porque estuvieron conformes”, insistió.

‘Huevo’ reincidente

Dos años después de recuperar de manera cuestionada su libertad en Perú, la Policía Federal de Brasil desbarató una organización de narcotraficantes dirigida por Roberto Carlos ‘Huevo’ Gómez Herrera, la cual por dicho año había logrado el envío de una tonelada de cocaína a Europa.

La organización usó el mismo método que detectó la Policía de Perú: droga escondida en bloques de granito. No obstante, ‘Huevo’ huyó de Brasil. Sería capturado en Madrid, España.