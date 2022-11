Exabogado de Kenji Fujimori: “Él estaba haciendo negociaciones de carácter político”

Kenji Fujimori, excongresista de Fuerza Popular, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva luego de que el Poder Judicial dictara una sentencia en su contra por el delito de tráfico de influencias por el caso Mamanivideos. El Poder Judicial determinó que “se suspende su ejecución hasta que la sentencia quede firme o consentida”. Al respecto, Julio Rodríguez, exabogado de Kenji Fujimori, dijo que esta medida “cruzó la línea de lo que es derecho penal y lo que puede ser válido en cuestión ética”.

“Yo pensaba que la solución iba a ser absolutoria porque, en mi opinión, lo que hizo en ese entonces el congresista Kenj Fujimori no fue torcer el correcto procedimiento de la administración pública, sino que (él) estaba haciendo negociaciones de carácter político”, declaró durante una entrevista en canal N. Seguidamente, mencionó: “Se le dio una pena que está en el estándar más bajo y eso es correcto porque tenemos a una persona que no tiene antecedentes, que se ha presentado a juicio y que no tiene nada que lo convierta en alguien que merezca estar en el estándar medio”.