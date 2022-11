Alberto Fujimori reaparece en audiencia de habeas corpus con el que pretende anular sentencias

El exdictador Alberto Fujimori se presentó en la audiencia única del proceso de habeas corpus que interpuso su defensa legal, el abogado Elio Riera, y con el que se busca anular las condenas por secuestro agravado y otros delitos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En específico, la defensa de Fujimori Fujimori sostiene que no se le ha podido atribuir el delito de secuestro agravado por trato cruel en perjuicio del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, en 1992. Riera dijo, en su alegato, que su patrocinado tuvo que haber sido procesado por abuso de autoridad.

El letrado también cuestiona que se le haya calificado como autor mediato del referido ilícito, ya que “han limitado a que pueda acceder a los beneficios penitenciarios”.

En su intervención, el exdictador afirmó que tuvo conocimiento de la detención de Gorriti durante una conferencia con la prensa extranjera: “En uno de los momentos, me informan que fue detenido. Ante mi sorpresa, (me dicen) que llegaron ocho o nueve comandos a su casa a incautar su computadora. (...) El señor Gorriti en ningún momento fue tratado indebidamente. (...) No di la orden de detención de persona alguna”.

Sobre Dyer: “Él se dedicaba a actividades empresariales en la selva, Pucallpa, Tingo María, zonas donde está altamente infiltrado Sendero Luminoso. Se especulaba que habría extorsión. Entonces, el SIN o el SIE hacen las investigaciones respectivas, y es entonces que es llevado al Servicio de Inteligencia del Ejército, en donde —en todo momento— fue tratado correctamente”.

El procurador público del Poder Judicial cuestionó los argumentos de Fujimori Fujimori y solicitó al juez Juan Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, declarar infundada la demanda. El magistrado anunció que dará la sentencia del caso en el plazo de ley.