Karelim López complicaría investigación fiscal al no corroborar pruebas

Sin presiones. La empresaria Karelim López fue denunciada por cuatro congresistas de Acción Popular, supuestos integrantes del grupo ‘Los Niños’, por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, negativa a colaborar con la justicia y denuncia calumniosa , establecidos en los artículos 368, 371 y 402 del Código Procesal Penal.

Los parlamentarios Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores y Darwin Espinoza aducen que la —ahora— colaboradora eficaz realiza “ una serie de afirmaciones absolutamente imprecisas, genéricas y vagas contra ellos , que no se condicen con la verdad ni con los requisitos que debe tener una denuncia penal”.

Otro punto observado por los denunciantes es que Karelim López no concurrió hasta en cuatro oportunidades a las citaciones programadas por la Fiscalía, misma acusación se hace contra Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio, quienes hasta la fecha “no han brindado sus manifestaciones testimoniales”, a pesar de que se reprogramaron reiteradas veces .

López Arredondo fue citada a declarar en calidad de testigo ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público el último 27 de octubre en el caso ‘Los Niños’. Sin embargo, por cuarta vez, no asistió.

“ Ella no tiene el deber legal de declarar, ella ya cumplió con la colaboración con dar toda la información a la Fiscalía , que, dicho sea de paso, en el caso de ‘Los Niños’ ya se ha terminado la colaboración completa”, justificó César Nakazaki, abogado de Karelim López, a esta redacción.

La apertura de indagación contra ‘Los Niños’, grupo coludido en delito de organización criminal para ganar obras con el Estado en coordinación con el presidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, se inició con el testimonio de Karelim López, quien destacó la participación de los acciopopulistas en las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según contó la empresaria en febrero de este año, ‘Los Niños’ (también están incluidos Elvis Vergara y Juan Carlos Mori) se habrían puesto a disposición de Pedro Castillo, obedeciendo sus órdenes y votando en contra de las mociones de vacancia a cambio de beneficios.

Fiscalía puede obligar a declarar “por grado o fuerza”

Karelim López, junto a su abogado César Nakazaki, dando su declaración sobre la investigación contra Pedro Castillo en el Congreso. Foto: Congreso.

Han pasado casi nueve meses desde que Karelim López acudió con su abogado César Nakazaki al despacho de la fiscal especializada en lavado de activos Luz Taquire Reynoso, con el fin de acogerse a la colaboración eficaz.

López señaló ser la operadora de Zamir Villaverde para negociar licitaciones en el MTC. Además, afirmó que, durante el tiempo que permaneció en el entorno de Pedro Castillo, fue testigo directa de la perpetración de una serie de delitos y de los preparativos para que el jefe de Estado pueda pagar sus presuntas deudas con empresarios a cambio de su campaña electoral del 2021.

Nakazaki contó a La República que “ en su momento la Fiscalía dará a conocer quiénes son los constructores , qué pasó con los funcionarios que quisieron nombrar, entre otras revelaciones”. No obstante, la colaboradora aún no presenta pruebas.

Para Andy Carrión, la Fiscalía “ puede obligar a declarar o presentarse a una declaración a la propia imputada ” Karelim López. El penalista refiere que, de acuerdo al código penal, la fiscal puede citar por grado o fuerza a la testigo con el fin de que brinde y corrobore su declaración.

“Lo que no está haciendo la Fiscalía es obligarla a declarar porque entiende que está colaborando con los procedimientos de investigación. La colaboración de Karelim López no ha sido homologada ante un juez y, por tanto, no podemos decir que todo lo que ella ha colaborado ha sido corroborado”, explicó el abogado a este diario.

En mayo, la fiscal Luz Taquire aceptó que Pedro Castillo declare como testigo de manera escrita en la investigación para corroborar la declaración de Karelim López. Taquire formuló 61 preguntas al jefe de Estado, quien se mostró mortificado ante la consulta de si lideraba una organización criminal desde Palacio.

Karelim López podría ser denunciada por difamación y calumnia

De acuerdo a declaración de Karelim López, Bruno Pacheco coordinaba con Pedro Castillo licitaciones irregulares en el MTC. Foto: composición/La República

Con base en la reglamentación del decreto legislativo n.º 1301, referida en el Código Penal, en los artículos 472 y siguientes, se establece que el colaborador eficaz “es la persona sometida, o no, a una investigación que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta o acepta la propuesta del fiscal para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios ”.

Carrión agregó a este análisis que la norma establece que la información dada por el colaborador eficaz “debe ser fidedigna, de calidad y sobre todo que se haya podido llegar al descubrimiento de estos hechos ”.

El letrado puntualizó que la Fiscalía, en los casos de Karelim López y Zamir Villaverde, les otorga “beneficios cautelares” al no pedir, por ejemplo, prisión preventiva contra López y a Villaverde variar su condición a comparecencia por restricciones.

Andy Carrión defiere de la postura de Nakazaki, quien asegura que su patrocinada “no tiene por qué presentar pruebas” y que es el Ministerio Público la entidad encargada de probar las declaraciones “y no el colaborador”.

“ Un colaborador no puede brindar datos falsos . Si un colaborador miente, eso puede ser producto de una denuncia en su contra por falsedad genérica, denuncia calumniosa, fraude procesal . Se puede abrir una serie de delitos que pueden irse en contra de los colaboradores”, asevera Carrión.

César Nakazaki, por su lado, afirma que Karelim López ya no tiene citaciones en la Fiscalía y que “ya cumplió con dar toda la información que tenía”. Ahora queda en manos de la justicia seguir el proceso con las declaraciones de la empresaria, quien, según su abogado, sigue con investigación preliminar.