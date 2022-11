Kenji Fujimori: el 15 de noviembre se dará la lectura de sentencia por caso Mamanivideos

La Sala Penal de la Corte Suprema programó para el próximo martes 15 de noviembre, a las 2.00 p. m., la lectura de sentencia contra Kenji Fujimori, en el marco del proceso por el caso Mamanivideos. Al excongresista se le atribuyen los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado.

Este miércoles 9 de noviembre, se continuó con el juicio oral. En esta ocasión, el exparlamentario Guillermo Bocangel y Alexei Toledo —quienes también están incluidos en la investigación— sustentaron sus alegatos finales.

Kenji Fujimori

El último miércoles 2 de noviembre fue el turno del menor de los Fujimori, quien alegó que no existen testigos ni pruebas que puedan ponerlo tras las rejas. Al exparlamentario se le sindica como presunto autor de los actos ilícitos de tráfico de influencias y cohecho al negociar votos en el Congreso.

Además, dijo no estar de acuerdo con las acciones tomadas por el partido Fuerza Popular. “Lo digo con el corazón en mano. Desde esa fecha, no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política, que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado. No quiero saber nada de política”, precisó.