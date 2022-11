Kenji Fujimori ante posible pena de 12 años de cárcel: “No hay testigos, ni pruebas que me incriminen”

El excongresista Kenji Fujimori asegura sentirse tranquilo frente al juicio que podría mandarlo por 12 años a prisión por el caso Mamanivideos. A pesar de que se le sindica como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias y cohecho al negociar votos en el Congreso de la República, sostiene que no existen testigos, ni pruebas que puedan ponerlo tras las rejas.

“Me siento con la consciencia tranquila, porque en toda esta etapa de juicio oral, donde todos los testigos, desde un expresidente, ministros, y altos funcionarios, ninguno me incrimina, no hay testigo que diga ‘Kenji vino a ofrecerme esto’, jamás. (…) Se han presentado no solamente los testigos, sino documentos, no hay prueba que me incrimine”, explica en entrevista con Cuarto Poder.

El principal testigo de este caso es el exparlamentario Moisés Mamani, quien falleció en agosto de 2020 durante la pandemia de la COVID-19. En su calidad de testigo protegido por el Ministerio Público, no pudo llegar a la etapa de juicio oral.

Al recordar al parlamentario, Kenji asegura que nunca intentó comprar su voto: “Yo le digo al final del video: Moisés, si tú piensas diferente o tienes una idea diferente, eso se respeta. En otras palabras, le dije: vota como quieras. Dónde está el acuerdo, el apretón de manos, dónde está la compra de consciencias”.

Finalmente, el hermano menor de Keiko Fujimori es sindicado por la Fiscalía como presunto responsable de tráfico de influencias y cohecho, al negociar votos con el exparlamentario Moisés Mamani a cambio de obras cuando formaban parte del Congreso en el periodo 2016-2021. La finalidad habría sido conseguir el indulto de Alberto Fujimori y evitar la vacancia de PPK.

Ante la posibilidad de ir preso por 12 años, el hijo de Alberto Fujimori dice ser consiente de que el bien más preciado para un ser humano es la libertad: “Yo creo que el activo más importante que puede tener el ser humano es la libertad y el encierro, la privación de tu libertad es lo peor que le puede pasar a una persona”.