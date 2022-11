Kenji Fujimori: “Quisieron convertirme en un eunuco político”

En la audiencia donde se evaluaron los alegatos finales de su defensa por el caso de los mamanivideos, el excongresista Kenji Fujimori dijo que no militará de nuevo en Fuerza Popular, partido por el que fue electo parlamentario para el periodo 2016-2021. Señaló a la organización liderada por su hermana Keiko como la responsable de estar afrontando el juicio por el que podría ir a prisión por 12 años.

“Lo digo con el corazón en la mano. Desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular, ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política”, dijo en su alocución.

En esta línea, el hijo de Alberto Fujimori señaló que su entorno familiar se vio afectado debido a su relación con Fuerza Popular y al ser denunciado por negociar votos.

“No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres... pero este proceso enfermó especialmente a mi madre Susana, porque desde el año 2018 ella estuvo a mi lado durante las sesiones en las que participé y pude ver cómo poco a poco se iba deteriorando su salud”, reveló.

Kenji agregó que durante su etapa como parlamentario de la bancada fujimorista se pretendió convertirlo en un “eunuco político”.

Como parte del caso de los mamanivideos, en el cual también están involucrados los exparlamentarios Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, el Ministerio Público solicitó 12 años de prisión efectiva para Kenji Fujimori y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, así como el pago de una multa de S/130.000.

Kenji es sindicado por la Fiscalía como presunto responsable de tráfico de influencias y cohecho al negociar votos con el exparlamentario Moisés Mamani a cambio de obras cuando formaban parte del Congreso en el periodo 2016-2021. La finalidad habría sido conseguir el indulto de Alberto Fujimori y evitar la vacancia de PPK.

La clave

Mamanivideos. Moisés Mamani grabó videos donde se evidenciaba la negociación de los votos a favor del indulto de Alberto Fujimori y que fueron difundidos en marzo del 2018. En ellos se observa el ofrecimiento de obras con la finalidad de conseguir votos a favor del indulto al expresidente.