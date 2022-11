Elvia Barrios sobre contratación de su exesposo: “Yo no respondo por el comportamiento de terceros”

El trabajo que desempeñó Eduardo Laca Rivadeneyra, exesposo de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre 2013 y 2018, provocó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) recomendara la destitución de Barrios Alvarado del poder del Estado que dirige.

Guillermo Thornberry Villarán, consejero instructor de la JNJ, denunció que Barrios habría cometido una falta muy grave al no informar que su exesposo no podía tener un vínculo laboral con el Estado debido a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de altos funcionarios contraten con las instituciones estatales.

Al respecto, la titular del Poder Judicial acusó de “bullying mediático” todas las imputaciones en su contra y recordó que esa relación contractual ya fue investigada y no se le encontró responsabilidad alguna.

“El que influye, el que se vale del cargo para que contraten a alguien, esa persona comete un delito. En mi caso, hubo una investigación fiscal y ese caso está archivado. La resolución de la Junta (Nacional de Justicia) señala ‘acá no se ha acreditado que la señora (Elvia Barrios) haya influido en la contratación de su exesposo’”, dijo en una entrevista para Willax TV.

Barrios Alvarado asegura que —según el Código Penal— ella no estaba en la obligación de denunciar a otro familiar y que si hay alguien que debe explicar la presunta contratación irregular de Laca Rivadeneyra con el Estado, es aquel que permitió que él trabajara en el JNE.

“Yo tengo una larga trayectoria profesional y no he cometido ningún comportamiento antiético ni he faltado a mi función. Yo no respondo por el comportamiento de terceros, quien tiene que responder es quién contrató (a Laca Rivadeyera) si tenía impedimento”, añadió Barrios.

Cabe recordar que, el exesposo de la presidenta del Poder Judicial recibió 11 sanciones de inhabilitación temporal y cinco sanciones de inhabilitación definitiva debido a su vinculación con Barrios Alvarado.

“La Fiscalía determinó que nosotros no participamos en la contratación y que, además, en este proceso intervino el OSCE, que impuso una sanción a quien tenía impedimento (a Laca Rivadeneyra)”, sostuvo la titular del PJ.