Pedro Castillo: denuncia contra sobrino Jaime Vásquez se incluiría en carpeta fiscal

Inclusión. El presidente Pedro Castillo y su entorno familiar continúan en la mira de la Fiscalía, pues esta vez su sobrino Jaime Vásquez Castillo, hermano de Fray Vásquez, prófugo de la justicia tras ser investigado por organización criminal, estaría coludido con Edgar León Ordóñez para cobrar parte de sueldos a funcionarios designados por el mismo .

Un reportaje emitido por Cuarto Poder mostró como Jaime Vásquez Castillo recibiría S/ 2.000 mensuales como parte de un acuerdo con León Ordóñez , quien sería un amigo cercano al sobrino de Pedro Castillo y quien recibió tres veces el pago hecho por Edgar Lucio López, exgerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Según contó Lucio López, el mismo Jaime Vásquez Castillo recibió “en mano” —dos veces— parte de los S/ 20.000 entregados por haber accedido al puesto ejecutivo en la SBN. El exfuncionario contó que se le pidió, otra vez, el mismo monto por solicitud del entrante superintendente, Roger Gavidia, también designado por Vásquez Castillo. “Necesito 20.000 soles mensuales. No sé, tú saca de donde puedas”, le dijo.

De acuerdo a la versión de Edgar Lucio, León Ordóñez maneja la SBN a pedido de Jaime Vásquez Castillo , quien lo habría contratado en febrero de este año como asesor de finanzas por un monto de S/ 35.000. Posteriormente, se le colocó como asesor de alta dirección por un monto similar. No obstante, actualmente se encuentra no habido.

Para Andy Carrión, todos estos elementos harían que Jaime Vásquez Castillo sea incluido en la investigación fiscal que se sigue contra su hermano Fray Vásquez y su primo Gian Marco Castillo por organización criminal.

En conversación con La República, el abogado penalista mencionó que la denuncia emitida por Cuarto Poder sigue el mismo “hilo conductor” convertido en motivo del Ministerio Público para incluir al entorno familiar de Pedro Castillo por haber incorporado a funcionarios públicos dentro de la administración pública.

“Con base en el análisis de los hechos previos que han motivado a incluir a los otros familiares, esto (la denuncia contra Jaime Vásquez) sería perfectamente posible al término familiar . La pregunta sería ¿cuál es el poder que tendría para despegar estas conductas delictivas? Era el poder que le implicaba el presidente de la República, sino no lo podría hacer”, explicó.

Sobrino de Castillo también sería denunciado por cohecho y tráfico de influencias

En efecto, Carrión consideró que el Ministerio Público puede incluir el testimonio de Edgar Lucio López dado al medio periodístico como elemento sumatorio a las investigaciones contra los otros sobrinos de Castillo Terrones. “Sobre todo por el tema de sugerir, proponer a funcionarios públicos o recibir como contraprestación un dinero. Sería perfectamente posible”, dijo.

Jaime Vásquez Castillo es uno de los sobrinos de Pedro Castillo, quien tiene hasta siete investigaciones fiscales. Foto: captura/Cuarto Poder

Similar posición tomó Mario Amoretti, ex decano del colegio de abogados de Lima, quien afirmó que el caso de Jaime Vásquez sumaría en la investigación contra el jefe de Estado, tal como sucedió con el exministro de Transportes, Juan Silva, y el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco.

“Vemos que hay un rol de funciones delictivas donde están involucrados los sobrinos del presidente. Esto confirma que estamos ante una organización criminal ”, manifestó el penalista a esta redacción. Además, mencionó que se podría denunciar a Vásquez Castillo por estafa, ya que estaría dando puestos en una entidad pública “pidiendo un porcentaje de lo que consiga”.

El abogado Luis Lamas apunta que Jaime Vásquez Castillo también podría ser investigado por cohecho específico y tráfico de influencias . “Esto no solo es un tema de organización criminal”, expresó el penalista a este periódico.

En ese sentido, mencionó que la Fiscalía debe incorporar el testimonio del exgerente de la SBN, Edgar Lucio López, usando la misma operatividad en los casos de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. “Todos están en la misma línea”.

Fiscalía ya puede abrir investigación preliminar contra Jaime Vásquez

Jaime Vásquez Castillo sería el tercer sobrino de Pedro Castillo investigado por la Fiscalía. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

Andy Carrión se mostró extrañado de que el Ministerio Público aún no haya informado de una investigación al sobrino de Pedro Castillo. El letrado informó que, con los elementos de la denuncia periodística, la Fiscalía puede acarrear medidas como allanamiento, incautación, reclamación de indicios, y, eventualmente, el pedido de detenciones preliminares .

“ La Fiscalía aplica estas medidas para iniciar el proceso . Si tienes al sobrino del presidente, una persona políticamente expuesta, y ha realizado este tipo de conductas, sería inmediata la forma para abrir una investigación . Esto se aplicó a los otros sobrinos”, aseveró.