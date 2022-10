Alejandro Salas denuncia que Yenifer Paredes sufrió maltratos en el Penal Anexo Mujeres

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, denunció que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, fue víctima de maltratos durante su prisión preventiva en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Contó que fue advertido de estos hechos a través del mandatario y le expresó que la hermana de Lilia Paredes se encontraba muy afectada por lo ocurrido.

“Hemos estado con el presidente (Pedro Castillo), me convocó en horas de la noche y me ha manifestado que su hija (Yenifer Paredes) está muy afectada porque ha sufrido determinados maltratos cuando estuvo detenida en los primeros días de prisión. No la dejaban dormir, le ponían un foco en la cabeza que se prendía y se apagaba; le tiraban agua en el piso en horas de la madrugada, para que el piso sea más frío en un invierno duro de Lima ”, declaró.

En esta línea, Salas señaló que en su momento Yenifer Paredes contará lo vivido durante su prisión preventiva: “Seguro ella lo va a manifestar (los maltratos), está tratando de tener una posición psicológica para poder manifestarlo (...) ha recibido unos maltratos muy serios que el presidente ya lo sabía”.

PUEDES VER: Jaime Vásquez sería el tercer sobrino de Pedro Castillo investigado por la Fiscalía

Poder Judicial revoca prisión preventiva contra Yenifer Paredes

Este lunes 24 de octubre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió revocar los 30 meses de prisión preventiva impuesta contra la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes. De esta manera, se dispuso su excarcelación y se le dictó comparecencia de restricciones.

En tanto, la hermana de la primera dama Lilia Paredes deberá cumplir las siguientes restricciones: “No ausentarse del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del caso y comunicación previa al Ministerio Público”.

Paredes Navarro deberá acudir ante las autoridades del Poder Judicial o la Fiscalía, cuando sea requerida, “bajo apercibimiento de revocarse la medida dispuesta y ordenarse su reingreso al establecimiento penal en caso de incumplimiento”, previa solicitud del Ministerio Público.