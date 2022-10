Alberto Fujimori: PJ revisará, el 15 de noviembre, habeas corpus que busca anular su condena

El habeas corpus presentado por la defensa del expresidente de la República Alberto Fujimori será revisado por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima el próximo 15 de noviembre, así lo programó el juez Juan Fidel Torres Tasso. El recurso busca anular la sentencia de 25 años impuesta contra el exmandatario por los delitos de Barrios Altos y La Cantuta.

El recurso fue presentado por el abogado Elio Fernando Riera Garro, en representación de Alberto Fujimori, contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Se acusa “una presunta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y principios constitucionales de imputación necesaria e interdicción de la arbitrariedad conexos con la libertad individual”.

En tanto, la audiencia se realizará el próximo martes 15 de noviembre a las 3.30 de la tarde. En tanto, se dispuso notificar de la convocatoria de la audiencia a la procuraduría del Poder Judicial para que emita sus descargos frente al habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Fujimori.

Riera Garro busca que se anulen las sentencias de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que señalan la culpabilidad de Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, la cual se dio el abril del 2009. Así como el fallo que confirma la decisión tomada en primera instancia por la Primera Sala Penal Transitoria de diciembre del mismo año.

Finalmente, el abogado indica que el habeas corpus cuestiona la “sentencia (de La Cantuta y Barrios Altos) de por qué en su momento no se analizó la imputación necesaria. Podremos discrepar o no, pero lo que yo he encontrado en esa resolución es que se incluyó la palabra ‘lesa humanidad’ por primera vez, y en ese momento no estaba tipificado como tal en el Código Penal”, declaró a radio Santa Rosa.