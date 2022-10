Benji Espinoza sobre advertencia de Beder Camacho ante amenazas: “Busca agitación mediática”

El abogado del presidente de la República —Pedro Castillo—, Benji Espinoza, le restó importancia a lo expresado por el exsubsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho, quien —el último lunes 17— adelantó que, de atentarse contra su vida, saldría a la luz un video en el que narra su verdad sobre la presunta organización criminal denominada como Asesores en la Sombra.

“(Las percibimos) como un conjunto de expresiones que, si no son acompañadas de pruebas, son expresiones estridentes que buscan algún correlato mediático o agitación mediática, pero no es más que eso”, declaró a Canal N.

En esta línea, Benji Espinoza también marcó distancia de Camacho Gadea, con quien dijo no tener relación: “Yo soy absolutamente tajante, yo nunca me he reunido con Beder Camacho y con el presidente. Jamás he participado en una reunión donde estén ambos porque jamás he tenido coincidencias con ese señor. Nunca podrán entregar un audio mío en donde pueda conversar con el Sr. Camacho”.

Beder Camacho denuncia amenazas y responsabiliza a Asesores en la Sombra

El último lunes 17, Beder Camacho anunció que, frente a las amenazas que viene recibiendo tras iniciar su colaboración con el Ministerio Público, decidió grabar un clip en el que narra su verdad y saldrá a la luz si se llega a atentar contra su vida. Responsabilizó a los involucrados en la organización denominada como Asesores en la Sombra, la cual estaría liderada por el mandatario Pedro Castillo, según la tesis fiscal.

“Si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que tengo grabado un video donde salgo contando toda mi verdad. Voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también hice una protección donde, si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”, declaró a Exitosa.

En tanto, Camacho hizo un llamado a que, desde el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, se le brinden protección policial ante las amenazas de muerte que habría recibido durante la segunda semana de octubre del 2022: “Yo lo único que le pido en este momento a la fiscal de la Nación y al ministro del Interior es que me brinden las garantías para mi familia”.