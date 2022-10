Beder Camacho amenaza con lanzar videos si le pasa algo a él o a su familia

Beder Camacho Gadea advirtió que, en caso de que le suceda algo, ha instruido a sus allegados para que difundan un video en el que el exsubsecretario de la Presidencia de la República revela presuntos actos de corrupción perpetrados por el mandatario Pedro Castillo y miembros de su entorno más íntimo en Palacio de Gobierno.

Según la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra el presidente Castillo, Beder Camacho es señalado como integrante del llamado “gabinete en la sombra” y de haber intervenido en acciones para entorpecer a la justicia por órdenes del jefe del Estado.

PUEDES VER: Beder Camacho dice que no ha tenido una gran relación con Bruno Pacheco y afirma que no fugará del país

El pasado martes, por mandato judicial, un equipo de fiscales y de policías allanó la residencia de Beder Camacho, a quien se le atribuye haber intentado negociar el silencio del exasesor presidencial Bruno Pacheco Castillo, también por disposición de Pedro Castillo.

El exsubsecretario presidencial afirma que recibe amenazas para que no diga una palabra de lo que sabe. En respuesta, manifestó que si recibe alguna represalia, lo contará todo y que su confesión está grabada en un video.

“Como cualquier ciudadano de a pie no tengo una seguridad, no tengo nada, porque yo he recibido amenazas la semana pasada. Recibí una llamada días antes. (...) Son cosas que no se sabe de dónde vienen, pero si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde vienen esas amenazas o de dónde ha salido ese atentado (…) Hago responsables a los miembros de la organización a la cual están investigando sobre esta amenaza que he recibido”, declaró telefónicamente Beder Camacho a radio Exitosa.

La “organización a la cual están investigando”, a la que aludió Camacho, sería la que encabezaría el presidente Pedro Castillo, según la denuncia de la fiscal de la Nación.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder imputa a Beder Camacho haber visitado las embajadas de México y Venezuela para tramitar el asilo político para Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. El equipo especial que lidera el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní filmó a Camacho cuando ingresaba a las legaciones diplomáticas.

Al filo de la confesión

De llegar a un acuerdo con las fiscalías, y si se acoge como testigo protegido o colaborador eficaz, Beder Camacho Gadea resultaría un testigo excepcional por su cercanía o protagonista de hechos delictivos que involucran al mandatario Castillo y a sus más cercanos colaboradores dentro y fuera de Palacio de Gobierno.

Por eso, Camacho en su última declaración subrayó con intensidad que dejaran de amedrentarlo, de lo contrario difundiría todo lo que sabe de primera mano.

“Si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. Voy a seguir contando mi verdad, pero también he pedido protección por si a mí me pasa algo, y automáticamente saldrán los videos”, amenazó Beder Camacho.

El 25 de noviembre del 2021, Beder Camacho fue designado subsecretario general de la Secretaría de la Presidencia y, en medio del escándalo por las acusaciones en su contra, fue cesado el 26 de agosto del 2022.

Para tenerlo tranquilo, el Gobierno de Pedro Castillo lo nombró como asesor en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, luego del allanamiento de su vivienda como parte de una operación del Equipo de Fiscales contra la Corrupción, fue cesado del cargo.

En una entrevista en el programa ‘Tiempo real’, del periodista Jaime Díaz Mayurí, Beder Camacho dejó en claro que su lealtad era con su familia y el país, sin mencionar al presidente Pedro Castillo.

“Por WhatsApp recibí una llamada de un número desconocido, y como siempre (...) recibí amenazas contra mi integridad física. (...) La tranquilidad está en que estamos prestos a brindar y asistir a todas las diligencias que nos cite el Ministerio Público. En ese camino estamos, y como vuelvo a repetir, mi lealtad es con mi familia y con mi país”, señaló Camacho.

“Desde un primer momento he asistido y he brindado toda la información que me ha pedido el Ministerio Público (...) Confío en el Ministerio Público y confío que se haga una investigación objetiva sobre este proceso”, apuntó.

El operador

Sin embargo, según el periodista de la revista Hildebrandt en sus trece Américo Zambrano, Beder Camacho le entregó información falsa para perjudicar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como se consigna en la denuncia contra el presidente Castillo.

“¿Qué hay cierto de todo lo que se publica de ti?”, le preguntó el periodista Jaime Díaz a Beder Camacho.

“Es un tema en el que yo quisiera decir mi verdad, pero es un tema reservado, donde ninguna de las partes puede dar declaraciones”, respondió.

Camacho se defendió de las imputaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Por ejemplo, niega haber pertenecido al llamado “gabinete en la sombra”, cuyos integrantes supuestamente hacían el “trabajo sucio” ordenado por el mandatario Pedro Castillo.

“Mis hijos están tranquilos porque saben quién es su padre. Saben que su padre no ha agarrado un sol del Estado. Vivo de mi sueldo, de mis asesorías y de los negocios que siempre hago de manera honrada. Siempre he dicho que hay que caminar derecho”, indicó.

“Nunca existió un ‘gabinete en la sombra’”, en mi caso nunca he sido miembro de un ‘gabinete en la sombra’”, dijo.

Empero, varios colaboradores eficaces del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder han señalado que Beder Camacho actuó como operador del presidente Castillo para obstaculizar la acción de la justicia con la finalidad de proteger a sus sobrinos. De acogerse a la colaboración eficaz, Camacho tendrá que confesar sus delitos.

Embajada de México niega pedido de asilo

El 19 de agosto de este año, Beder Camacho ingresó a la embajada, confirmaron fuentes de la legación diplomática azteca. Pero las mismas desmintieron que el motivo de su presencia fuera buscar asilo político para otras personas.

“Vino en su calidad de subsecretario general del Despacho Presidencial y no fue para requerir el asilo político. La agenda que se trató fue muy amplia, pero no se abordó el tema de asilo político”, indicaron las fuentes.

La Embajada de Venezuela no respondió a las solicitudes de información sobre la presencia de Beder Camacho.

El dato

La Embajada de México afirma que con Beder Camacho no se habló del asilo. La Embajada de Venezuela no se ha pronunciado sobre la visita de este.